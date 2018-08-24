Обсуждение пенсионной реформы прошло в Госдуме бурно, но большинство ее поддерживает. Об этом в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле в четверг, 23 августа, рассказала председатель комитета по социальной политике краевого парламента Татьяна Ильюченко. Она и ее коллега, вице-спикер Сергей Серов приняли участие в парламентско-общественных слушаниях по пенсионной теме с участием регионов в Госдуме во вторник, 21 августа.
"Обсуждения были горячими, но большинство участников слушаний сошлись во мнении, что пенсионные изменения необходимы. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сейчас оптимальное время для проведения реформы: в трудоспособный возраст вступают люди, которые родились в 90-е годы, когда был провал по рождаемости (...). Многие годы пенсионный возраст был незыблемым, но, к сожалению, мы подошли к черте, когда это надо сделать. Дефицит пенсионного фонда — около 2 трлн рублей. Это болезненная ситуация, которую надо пережить, чтобы пенсионная система стала сбалансированной", — сказала Татьяна Ильюченко.
Но целью всех изменений, добавила она, является сохранение и повышение эффективности самой системы и рост пенсий.
Напомним, рабочая группа в алтайском парламенте предложила Госдуме смягчить пенсионную реформу: увеличить пенсионный возраст всего на три года для мужчин и женщин, сделать переход более плавным и включить в перечень профессий с тяжёлыми условиями труда и возможностью раннего выхода на пенсию специальности сельскохозяйственного профиля (механизатор, доярка, скотник, зоотехник и так далее).
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По словам Ильюченко, с подобными предложениями выступили и другие участники слушаний. В Госдуме прозвучала новая идея - снизить ставки взносов работодателей, на которых работают люди предпенсионного возраста. Еще одна предлагаемая мера - разморозка доплаты в 25% от страховой пенсии (около 1,2 тысячи рублей) для пенсионеров, которые отработали в сельской местности более 30 лет. Норма должна была действовать с 2016 года, но так и не вступила в силу.
А председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вообще не повышать пенсионный возраст для жителей дальневосточных и северных территорий.
От регионов дали выступить только Липецкой области. Но Татьяна Ильюченко уверена: предложения регионов будут услышаны
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Татьяна Ильюченко подчеркнула, что тут нужен комплексный подход: переподготовка кадров, увеличение качества и продолжительности жизни, социальная защита, создание новых рабочих мест, развитие системы самозанятости. И федеральные власти, по ее словам, эти меры уже разрабатывают.
В Алтайском крае 761 тысяча пенсионеров, из них 635 тысяч — старше трудоспособного возраста, а 107 тысяч человек — это работающие пенсионеры.
Участники рабочей группы в АКЗС намерены еще раз обсудить и сформулировать свои предложения и направить их в Госдуму до 24 сентября. Второе чтение скандального законопроекта пройдет осенью.
Комментарии
Ну вот, а все пререживвли, что доярки и др будут работать до 80 лет. В статье написано, что будет предусмотрено, что они будут выходить на пенсию раньше.
Я тоже считаю, что повышение необходимо, потому что большинство пенсионеров хотят работать, а их никто не берет. Думаю, что теперь будут дополнительные места работы, где они и будут работать.
Михаил, очень неумно, или это стёб?
Знаешь, если ты не видишь в этом плюсы, это уже твоё дело, я высказал своё мнение
24.08.2018 09:26
- гость -
Это тупость работника администрации отрабатывающего корочку хлеба.
Дефицит пенсионного фонда — около 2 трлн рублей. Это болезненная ситуация, которую надо пережить, чтобы пенсионная система стала сбалансированной", — сказала Татьяна Ильюченко.
а через 5 лет систему надо будет опять балансировать ))
а мож здание пфр продать?
так-то немаленькая сумма будет
Татьяна Ильюченко подчеркнула, что тут нужен комплексный подход: ... увеличение качества и продолжительности жизни..
а вот это излишне - увеличение продолжительности жизни это убытки для ПФР ...
По данным Федерального Минфина
у нас профицит бюджета составляет 1 триллион 300 миллиардов рублей, это когда доходы бюджета превышают расходы.
При этом прошло сокращение социальной политики на 248 ярдов (8.2%), за счет пенсий,
сократили расходы на экономическое развитие страны на 40 ярдов, в 1.5 раза сократили финансирование энергетических программ и космических программ.
Чиновничий аппарат раздут вдвое и составляет 6 миллионов челов,
На чиновников и силовиков страна тратит 3., 326 триллионов рублей, те каждый третий рубль страны.
На закупку валюты пущено в этом году 2 триллиона руб.
В валюту вложен не только весь профицит, но доходы от продажи долговых бумаг России,
сверхдоходы от нефти и газа. Это безпроцентное кредитование стран продающих валюту, что говорит о колониальном положении России.
А в россии закредитованность населения растет , просрочка растет, процентные ставки будут расти.
В ближайшие годы , не смотря на санкции, минфин планирует закупить валюты еще на 8 триллионов руб .
А вы сидите без пенсий россияне.
703 тыс россиян имеют долг более 500 тыс руб, с просрочкой...
Убытки ПФР это обычное воровство в частных пенсионных фондах.
Нельзя было их делать частными.
да этот просто лапшу на уши вешают, понятно что не от хорошей жизни хотят повышать пенсионный возраст, потому что деньги профукали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на мосты, стадионы и еще куча всего.... просто красиво жить хотят наше руководство страны, и делать исторические дела с большим размахом!!!!!!!!!!!!! а чтобы это делать нужно МНОГО ДЕНЕГ!!! не кто не думает о народе, деньги гоняют туда сюда, если вы знали что денег нет, зачем все эти стадионы и этот чемпионат мира по футболу! надо было отказаться!!!!!!!!!!
Вот отрабатывает свой хлеб - а потом в старости сама же и будет рвать волосы на себе, что глупая была! Смотри баланс мин фина - деньги есть на счетах - но они берут кредиты на западе и мы же еще платим по ним %% , бензин дорожает, налоги повышают и денег не хватает? Значит неэффективное руководство и это диагноз!
Вложение в чужую экономику (закуп валюты) обезценивает рубль, создает инфляцию и делает невозможным развитие промышленности в стране.
Обсуждения были горячими, но большинство участников слушаний сошлись во мнении, что пенсионные изменения необходимы
и само собой, что это большинство едросы
и мне не понятно! почему не слушают людей! все против! работать после 60 в нашей стране это не реально! кем пенсионеры будут работать? дворниками, сторожами, где?????!!!!!!!!!!!! ЭТО ПРОСТО БРЕД
для чего необходимы, зачем необходимы участники этого шоу внятно и не сказали. а необходимы просто для того чтобы уничтожить последние социальные гарантии. кстати оплаченные взносами людей. низко, цинично и подло
и мне не понятно! почему не слушают людей! все против! работать после 60 в нашей стране это не реально! кем пенсионеры будут работать?
нигде не будут. людей просто обрекают на голодную смерть
У нас достаточно силовых органов чтобы победить коррупцию, в том числе и в самих органах! А там и денежки найдуться, Захарченки не одиноки где то еще 10000 таких бегает коррупционеров "в законе". Последние дела показали, что весь обнал крышевался и организовывался под прикрытием, и куда ФСБ смотрит, может участвует?
24.08.2018 10:16
владимир
Они слушают людей. Но не всех, а только "правильных" людей.
Но целью всех изменений, добавила она, является сохранение и повышение эффективности самой системы и рост пенсий - крайне спорно, очевидно же, что цель другая...