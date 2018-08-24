Обсуждение пенсионной реформы прошло в Госдуме бурно, но большинство ее поддерживает. Об этом в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле в четверг, 23 августа, рассказала председатель комитета по социальной политике краевого парламента Татьяна Ильюченко. Она и ее коллега, вице-спикер Сергей Серов приняли участие в парламентско-общественных слушаниях по пенсионной теме с участием регионов в Госдуме во вторник, 21 августа.

"Обсуждения были горячими, но большинство участников слушаний сошлись во мнении, что пенсионные изменения необходимы. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сейчас оптимальное время для проведения реформы: в трудоспособный возраст вступают люди, которые родились в 90-е годы, когда был провал по рождаемости (...). Многие годы пенсионный возраст был незыблемым, но, к сожалению, мы подошли к черте, когда это надо сделать. Дефицит пенсионного фонда — около 2 трлн рублей. Это болезненная ситуация, которую надо пережить, чтобы пенсионная система стала сбалансированной", — сказала Татьяна Ильюченко.

Но целью всех изменений, добавила она, является сохранение и повышение эффективности самой системы и рост пенсий.

Напомним, рабочая группа в алтайском парламенте предложила Госдуме смягчить пенсионную реформу: увеличить пенсионный возраст всего на три года для мужчин и женщин, сделать переход более плавным и включить в перечень профессий с тяжёлыми условиями труда и возможностью раннего выхода на пенсию специальности сельскохозяйственного профиля (механизатор, доярка, скотник, зоотехник и так далее).

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По словам Ильюченко, с подобными предложениями выступили и другие участники слушаний. В Госдуме прозвучала новая идея - снизить ставки взносов работодателей, на которых работают люди предпенсионного возраста. Еще одна предлагаемая мера - разморозка доплаты в 25% от страховой пенсии (около 1,2 тысячи рублей) для пенсионеров, которые отработали в сельской местности более 30 лет. Норма должна была действовать с 2016 года, но так и не вступила в силу.

А председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вообще не повышать пенсионный возраст для жителей дальневосточных и северных территорий.

От регионов дали выступить только Липецкой области. Но Татьяна Ильюченко уверена: предложения регионов будут услышаны

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Татьяна Ильюченко подчеркнула, что тут нужен комплексный подход: переподготовка кадров, увеличение качества и продолжительности жизни, социальная защита, создание новых рабочих мест, развитие системы самозанятости. И федеральные власти, по ее словам, эти меры уже разрабатывают.

В Алтайском крае 761 тысяча пенсионеров, из них 635 тысяч — старше трудоспособного возраста, а 107 тысяч человек — это работающие пенсионеры.

Участники рабочей группы в АКЗС намерены еще раз обсудить и сформулировать свои предложения и направить их в Госдуму до 24 сентября. Второе чтение скандального законопроекта пройдет осенью.