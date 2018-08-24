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Мы подошли к черте: алтайский депутат о дискуссиях по пенсионной реформе

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутат АКЗС Татьяна Ильюченко рассказала, как прошли слушания по пенсионной теме в Госдуме

Фото: legionfg.ru

Обсуждение пенсионной реформы прошло в Госдуме бурно, но большинство ее поддерживает. Об этом в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле в четверг, 23 августа, рассказала председатель комитета по социальной политике краевого парламента Татьяна Ильюченко. Она и ее коллега, вице-спикер Сергей Серов приняли участие в парламентско-общественных слушаниях по пенсионной теме с участием регионов в Госдуме во вторник, 21 августа.

"Обсуждения были горячими, но большинство участников слушаний сошлись во мнении, что пенсионные изменения необходимы. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сейчас оптимальное время для проведения реформы: в трудоспособный возраст вступают люди, которые родились в 90-е годы, когда был провал по рождаемости (...). Многие годы пенсионный возраст был незыблемым, но, к сожалению, мы подошли к черте, когда это надо сделать. Дефицит пенсионного фонда — около 2 трлн рублей. Это болезненная ситуация, которую надо пережить, чтобы пенсионная система стала сбалансированной", — сказала Татьяна Ильюченко.

Но целью всех изменений, добавила она, является сохранение и повышение эффективности самой системы и рост пенсий. 

Напомним, рабочая группа в алтайском парламенте предложила Госдуме смягчить пенсионную реформу: увеличить пенсионный возраст всего на три года для мужчин и женщин, сделать переход более плавным и включить в перечень профессий с тяжёлыми условиями труда и возможностью раннего выхода на пенсию специальности сельскохозяйственного профиля (механизатор, доярка, скотник, зоотехник и так далее).

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По словам Ильюченко, с подобными предложениями выступили и другие участники слушаний. В Госдуме прозвучала новая идея - снизить ставки взносов работодателей, на которых работают люди предпенсионного возраста. Еще одна предлагаемая мера - разморозка доплаты в 25% от страховой пенсии (около 1,2 тысячи рублей) для пенсионеров, которые отработали в сельской местности более 30 лет. Норма должна была действовать с 2016 года, но так и не вступила в силу.

А председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вообще не повышать пенсионный возраст для жителей дальневосточных и северных территорий.

От регионов дали выступить только Липецкой области. Но Татьяна Ильюченко уверена: предложения регионов будут услышаны

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Татьяна Ильюченко подчеркнула, что тут нужен комплексный подход: переподготовка кадров, увеличение качества и продолжительности жизни, социальная защита, создание новых рабочих мест, развитие системы самозанятости. И федеральные власти, по ее словам, эти меры уже разрабатывают. 

В Алтайском крае 761 тысяча пенсионеров, из них 635 тысяч — старше трудоспособного возраста, а 107 тысяч человек — это работающие пенсионеры. 

Участники рабочей группы в АКЗС намерены еще раз обсудить и сформулировать свои предложения и направить их в Госдуму до 24 сентября. Второе чтение скандального законопроекта пройдет осенью.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.08.2018 09:19
- гость -

Ну вот, а все пререживвли, что доярки и др будут работать до 80 лет. В статье написано, что будет предусмотрено, что они будут выходить на пенсию раньше.

0  0
24.08.2018 09:21
Михаил

Я тоже считаю, что повышение необходимо, потому что большинство пенсионеров хотят работать, а их никто не берет. Думаю, что теперь будут дополнительные места работы, где они и будут работать.

0  0
24.08.2018 09:26
- гость -

Михаил, очень неумно, или это стёб?

0  0
24.08.2018 09:28
9:26

Знаешь, если ты не видишь в этом плюсы, это уже твоё дело, я высказал своё мнение

0  0
24.08.2018 09:29
- гость -


24.08.2018 09:26
- гость -


Это тупость работника администрации отрабатывающего корочку хлеба.

0  0
24.08.2018 09:41
- гость -

Дефицит пенсионного фонда — около 2 трлн рублей. Это болезненная ситуация, которую надо пережить, чтобы пенсионная система стала сбалансированной", — сказала Татьяна Ильюченко.

а через 5 лет систему надо будет опять балансировать ))

0  0
24.08.2018 09:43
- гость -

а мож здание пфр продать?
так-то немаленькая сумма будет

0  0
24.08.2018 09:44
- гость -

Татьяна Ильюченко подчеркнула, что тут нужен комплексный подход: ... увеличение качества и продолжительности жизни..

а вот это излишне - увеличение продолжительности жизни это убытки для ПФР ...

0  0
24.08.2018 09:48
каждый должен знать

По данным Федерального Минфина
у нас профицит бюджета составляет 1 триллион 300 миллиардов рублей, это когда доходы бюджета превышают расходы.
При этом прошло сокращение социальной политики на 248 ярдов (8.2%), за счет пенсий,
сократили расходы на экономическое развитие страны на 40 ярдов, в 1.5 раза сократили финансирование энергетических программ и космических программ.

0  0
24.08.2018 09:53
каждый должен знать

Чиновничий аппарат раздут вдвое и составляет 6 миллионов челов,
На чиновников и силовиков страна тратит 3., 326 триллионов рублей, те каждый третий рубль страны.

На закупку валюты пущено в этом году 2 триллиона руб.
В валюту вложен не только весь профицит, но доходы от продажи долговых бумаг России,
сверхдоходы от нефти и газа. Это безпроцентное кредитование стран продающих валюту, что говорит о колониальном положении России.
А в россии закредитованность населения растет , просрочка растет, процентные ставки будут расти.

0  0
24.08.2018 09:57
каждый должен знать

В ближайшие годы , не смотря на санкции, минфин планирует закупить валюты еще на 8 триллионов руб .

А вы сидите без пенсий россияне.
703 тыс россиян имеют долг более 500 тыс руб, с просрочкой...

0  0
24.08.2018 10:02
- гость -

Убытки ПФР это обычное воровство в частных пенсионных фондах.
Нельзя было их делать частными.

0  0
24.08.2018 10:10
владимир

да этот просто лапшу на уши вешают, понятно что не от хорошей жизни хотят повышать пенсионный возраст, потому что деньги профукали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на мосты, стадионы и еще куча всего.... просто красиво жить хотят наше руководство страны, и делать исторические дела с большим размахом!!!!!!!!!!!!! а чтобы это делать нужно МНОГО ДЕНЕГ!!! не кто не думает о народе, деньги гоняют туда сюда, если вы знали что денег нет, зачем все эти стадионы и этот чемпионат мира по футболу! надо было отказаться!!!!!!!!!!

0  0
24.08.2018 10:13
гость

Вот отрабатывает свой хлеб - а потом в старости сама же и будет рвать волосы на себе, что глупая была! Смотри баланс мин фина - деньги есть на счетах - но они берут кредиты на западе и мы же еще платим по ним %% , бензин дорожает, налоги повышают и денег не хватает? Значит неэффективное руководство и это диагноз!

0  0
24.08.2018 10:15
- гость -

Вложение в чужую экономику (закуп валюты) обезценивает рубль, создает инфляцию и делает невозможным развитие промышленности в стране.

0  0
24.08.2018 10:16
- гость -

Обсуждения были горячими, но большинство участников слушаний сошлись во мнении, что пенсионные изменения необходимы

и само собой, что это большинство едросы

0  0
24.08.2018 10:16
владимир

и мне не понятно! почему не слушают людей! все против! работать после 60 в нашей стране это не реально! кем пенсионеры будут работать? дворниками, сторожами, где?????!!!!!!!!!!!! ЭТО ПРОСТО БРЕД

0  0
24.08.2018 10:18
- гость -

для чего необходимы, зачем необходимы участники этого шоу внятно и не сказали. а необходимы просто для того чтобы уничтожить последние социальные гарантии. кстати оплаченные взносами людей. низко, цинично и подло

0  0
24.08.2018 10:20
- гость -

и мне не понятно! почему не слушают людей! все против! работать после 60 в нашей стране это не реально! кем пенсионеры будут работать?


нигде не будут. людей просто обрекают на голодную смерть

0  0
24.08.2018 10:24
гость

У нас достаточно силовых органов чтобы победить коррупцию, в том числе и в самих органах! А там и денежки найдуться, Захарченки не одиноки где то еще 10000 таких бегает коррупционеров "в законе". Последние дела показали, что весь обнал крышевался и организовывался под прикрытием, и куда ФСБ смотрит, может участвует?

0  0
24.08.2018 10:54
- гость -

24.08.2018 10:16
владимир

Они слушают людей. Но не всех, а только "правильных" людей.

0  0
24.08.2018 10:55
- гость -

Но целью всех изменений, добавила она, является сохранение и повышение эффективности самой системы и рост пенсий - крайне спорно, очевидно же, что цель другая...

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