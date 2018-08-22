Фото: ru.publika.md

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в Барнауле утром в среду, 22 августа. Об этом пишет "Алтайская правда".

Уточняется, что труп лежал рядом с домом по улице Бульвар 9 января, 92, в микрорайоне ВРЗ.

В соцсетях сообщили, что на месте инцидента работало много правоохранителей. Также отмечается, что у погибшей ножевые ранения. На вид ей порядка 50 лет.

В СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили информацию об убийстве женщины и сообщили, что подозреваемый уже задержан.