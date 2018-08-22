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Кремль не знает о падении российской ракеты в Баренцево море

, ИА "Амител"
Песков призвал обратиться в Минобороны

Фото: postnews.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает сведениями о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Об этом пишет "РИА Новости".

Песков призвал обратиться с подробностями по вопросу в оборонное ведомство.

Напомним, ранее канал CNBC сообщил, что в конце 2017 года в России прошли неудачные испытания ракеты, которая упала в Баренцево море.

В мае канал также говорил о неудачном испытании этой ракеты. По данным источников CNBC, знакомых с докладом американской разведки, в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания ракеты с ядерной силовой установкой завершились неудачно. При этом сообщалось, что в ходе испытания ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась.

В ответ на материал канала в Кремле призвали слушать главу российского государства и верить ему.

В марте Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о разработке новейших видов отечественного стратегического оружия. В частности, глава государства сообщил о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой. По словам главы РФ, такая ракета имеет почти неограниченную дальность, непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода рубежей перехвата, а потому станет неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Также он доложил об успешных испытаниях в конце 2017 года на Центральном полигоне российского военного ведомства. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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