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Интернет впервые обогнал телевидение по объему рекламы в России

, ИА "Амител"
Общий объем рекламы в сети составил 90,5-91,5 млрд рублей за первые шесть месяцев года

Фото: vlada-rykova.com

Рекламный рынок в РФ за первые шесть месяцев текущего года вырос на 13% по сравнению с показателем 2017 года, суммарный объем рекламных бюджетов за вычетом НДС составил около 219 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР).

Самым динамично растущим сектором рекламного рынка стала реклама в сети: в январе-июне в этом сегменте отмечается рост на 21%, а общий объем рекламы составил 90,5-91,5 миллиарда рублей. По словам экспертов, интернет впервые стал лидером по объему рекламы, опередив телевидение. В ТВ-сегменте отмечается рост на 13%, его объем составил 90-91 миллиард рублей.

Самый маленький рост наблюдается в сегменте радио, где объем рекламного контента составил 7,5-7,7 миллиарда рублей, став больше на 2%.

В прессе все так же наблюдается негативная динамика. В первом полугодии объемы рекламы в печатных СМИ сократились на 9% и составили 8,9-9,1 миллиарда рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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