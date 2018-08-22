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Минюст Грузии направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против РФ, обвиняя Москву в оккупации территории страны и целенаправленном притеснении этнических грузин в республике. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт грузинского ведомства.

Уточняется, что требование Грузии заключается в том чтобы ЕСПЧ установил ответственность РФ за нарушение статей Европейской конвенции [по правам человека]. "В частности, продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией в отношении населения Грузии Россией нарушаются 2 статья Европейской конвенции [право на жизнь], 3-я [запрет пыток], 5-я [право на свободу и безопасность], 8-я [право личной и семейной защищенности], 13-я [право на эффективное средство правовой защиты]", — цитирует агентство сообщение.

В заявлении Россию обвиняют в сокрытии виновных в гибели в Южной Осетии сотрудника грузинских силовых структур Арчила Татунашвили, а также подтасовке результатов медэкспертизы по этому делу.

Татунашвили задержали в Южной Осетии 22 февраля текущего года по подозрению в шпионаже. По данным Комитета госбезопасности Южной Осетии, он являлся информатором грузинских спецслужб и участником событий грузино-осетинского конфликта 2004-2008 годов. В ходе препровождения в следственный изолятор он оказал сопротивление, из-за чего получил травмы. Вскоре Татунашвили стал жаловаться на плохое самочувствие и был доставлен в больницу, где умер.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия защищала граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев. В ходе пятидневной войны погибли свыше 1 тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.