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"Динамо" впервые в истории вышло в 1/16 финала Кубка России по футболу

, ИА "Амител"
Игра следующей стадии пройдет в Барнауле 26 или 27 сентября, соперником станет "Анжи", "Оренбург", "Енисей" или "Крылья Советов"

Фото: vk.com/dynamo_barnaul

Барнаульское "Динамо" впервые в новейшей российской истории сумело войти в число 32 лучших команд в рамках кубкового турнира. Накануне вечером на домашнем стадионе в матче 1/32 финала была обыграна томская "Томь".

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти "бело-голубые" оказались точнее: 5-4. Отметим, что до этого "Динамо" пять раз играло на стадии 1/32 финала Кубка России и всякий раз выбывало из турнира. Дважды барнаульцы проигрывали новосибирской "Сибири и красноярскому "Енисею", еще один раз — новокузнецкому "Металлургу".

Что касается матча с одним из лидеров ФНЛ нынешнего сезона, "Томью", то гости выставили неосновной состав, дав сыграть тем, кто получает мало времени в первенстве России. Тем не менее в старте у томичей оказались такие известные игроки как Александр Ставпец и Петр Тен.

Начали динамовцы очень робко, но убедившись в том, что томичи ничего особенного из себя не представляют, постепенно осмелели и создали несколько полумоментов до перерыва. Особенно яркий отрезок удался нашей команде в первой половине второго тайма. Благодаря высокому прессингу, частым перехватам, и как следствие контратакам, барнаульцы несколько раз были близки к успеху, но в завершающей стадии не везло или подводило исполнительское мастерство.

Ближе к концу матча динамовцы стали уставать, позволив томичам перехватить инициативу, тем не менее по истечении 90 минут на табло горели нули. В дополнительное время "бело-голубые" терпеливо оборонялись, не помышляя об атаках и здесь несколько раз фортуна была уже на стороне хозяев. Либо "Томь" не попадала в створ из убойных позиций, либо спасал вратарь "Динамо" Богдан Карюкин. После безголевых 120 минут главный тренер "Динамо" Олег Шишкин вновь поменял своего основного голкипера на Антона Трубина, прекрасно отстоявшего серию пенальти в предыдущем кубковом матче с омским "Иртышом".

В этот раз он из 6 ударов смог парировать один, еще однажды томичи сами не попали в створ ворот. Динамовцы промахнулись лишь раз, одержав викторию со счетом 5:4.

Теперь "Динамо" ждет жеребьевку 1/16 финала Кубка России, которая пройдет в ближайшие дни. Впервые в истории в Барнаул приедет команда из Российской премьер-лиги. В числе потенциальных соперников фигурируют четыре коллектива — "Оренбург", "Крылья Советов", "Енисей" и "Анжи". Кто бы в итоге не стал соперником "Динамо" аншлаг на барнаульском стадионе в конце сентября гарантирован.

Кстати, команда 18 раз участвовала в Кубке СССР, 14 раз — в Кубке РСФСР и 17 раз — в Кубке России. Лучшие достижения: выход в финал Кубка РСФСР (1975), выход в 1/16 Кубка СССР (1967, 1981), (1989), (1991) и выход в 1/16 финала Кубка России (2018).

"Динамо" (Барнаул) — "Томь" (Томск) — 0:0, по пенальти — 5:4

"Динамо": Карюкин (Трубин, 120), Нестеренко, Овсянников (Гребенкин, 112), Полковников, Хмелевский, Житников, Ершов, Погребан, Шибаев (Дильмухаметов, 90+3), Завьялов (Аксенов, 85), Липин.

"Томь": Шафинский, Тен, Тлупов, Лисинков, Клещенко, Мануйлов, Ставпец (Гвинейский, 76), Фомин (Шалаев, 68), Калинский, Макурин (Крапухин, 60), Сасин (Зуйков, 105).

Предупреждения: Мануйлов, 18. Тлупов, 72.

Серия пенальти:⚽Тлупов (0:1)⚽Житников (1:1)⚽Лисинков (1:2)⚽Липин (2:2)⛔Гвинейский (2:2)⛔Полковников (2:2)⚽Зуйков (2:3)⚽Нестеренко (3:3)⚽Крапухин (3:4)⚽Погребан (4:4)⛔Шалаев (4:4)⚽Хмелевский (5:4).

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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