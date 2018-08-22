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В МВД предложили выдавать водительские права с микрочипом

, ИА "Амител"
Также документы могут быть оснащены дополнительными степенями защиты

Фото: dopcars.ru

МВД предлагает оснастить водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств электронными носителями информации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Отмечается, что проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"МВД России разработан проект ведомственного приказа "О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации", которым утверждаются образцы документов нового поколения и устанавливаются требования к их оформлению", — приводит агентство слова Волк.

Она отметила, что документы нового поколения будут оснащены микрочипом и рядом дополнительных степеней защиты. Их будут изготавливать на пластиковой основе, верхний и нижний слой станут лазероактивны. Выдавать электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации авто смогут в подразделениях ГАИ, у которых есть нужные технические возможности для оформления документов.

Также ведомство предлагает надписи наименования документов ("водительское удостоверение" и "свидетельство о регистрации") дополнительно перевести на английский и французский языки.

Утверждение образцов водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств с электронными носителями информации не повлечет признания недействительными ранее выданных аналогичных документов.

С 3 августа пошли за выдачу водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля нового поколения повысилась до 3 и 1,5 тысячи рублей соответственно. При этом госпошлина за выдаваемые аналогичные документы без электронного носителя не изменилась. Водитель может выбрать вид получаемого документа.

Выдавать документы нового поколения будут лишь после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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