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В центре Киева заглох танк, который ехал на репетицию парада ко Дню независимости. Инцидент произошел на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола, пишет RT, ссылаясь на канал "112 Украина".

По словам очевидцев, техника простояла на улице порядка двух часов и периодически дымилась.

В среду, 22 августа, в Киеве прошла последняя репетиция военного парада, который запланирован на пятницу, 24 августа. В результате движение в центре города частично перекрыли.

Также издание сообщает о другом инциденте с военной техникой, которая ехала с репетиции парада. В здание бизнес-центра в украинской столице врезался зенитный ракетный комплекс "Бук".