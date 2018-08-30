За 10 дней до выборов Общественная палата Алтайского края и Общественная палата России получили законную возможность направлять на выборы губернатора региона наблюдателей. В краевом избиркоме и самой палате считают, что допуск на участки в день голосования в новом статусе сделает выборы более честными и прозрачными. Поправки в закон приняли депутаты парламента Алтайского края на сессии в четверг, 30 августа.

За внесение изменений в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве проголосовали 58 депутатов из 64 присутствовавших на сессии.

Портал Amic.ru неоднократно писал об этих поправках, но напомним вкратце. На выборах президента 18 марта 2018 года в регионах общественным палатам дали право назначать своих наблюдателей. За выборами главы государства в итоге наблюдали 356 тысяч человек, из них 150 тысяч — наблюдатели именно от ОП. В Алтайском крае, как ранее сообщала председатель Избирательной комиссии Ирина Акимова, от ОП было 1,8 тысячи наблюдателей из 3 тысяч в целом.

В июле 2018 года в России приняли закон, разрешающий регионам давать право местным общественным палатам выдвигать на выборы наблюдателей. Чем Алтайский край и воспользовался. Кроме ОП наблюдателей, как и ранее, имеют право назначать кандидаты и партии, участвующие в выборах, общественные организации.

Общественная палата Алтайского края, несмотря на короткие сроки, готова предоставить корпус хорошо подготовленных наблюдателей, сообщил в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле председатель комиссии по организации общественного контроля и правозащитной деятельности ОП АК Руслан Демаков.

"На прошедших президентских выборах мы сформировали большой пул наблюдателей от Общественной палаты. Это колоссальный опыт и большое количество активистов, которые будут готовы провести это наблюдение. В данном случае мы выступаем как координаторы и готовы сделать всё на должном уровне, оперативно и качественно. Эта возможность дает нам реализовать богатый потенциал разнообразного гражданского общества региона", — рассказал он.

На выборах губернатора ОП намерена поставить по одному наблюдателю на всех 1797 избирательных участках.

И действительно, на выборах 9 сентября кандидаты и партии вряд ли закроют все участки своими наблюдателями — такого ресурса у них просто нет. Но насколько независимы наблюдатели от ОП? Ведь треть палаты назначает губернатор, вторую треть — АКЗС, и потом назначенные члены палаты сами выбирают третью треть. Руслан Демаков заявляет, что наблюдатели ОП зависят только от закона, за свою работу они не получают деньги (от ОП), а потому многие из них очень даже независимы и никто им не указ.



Но вот что любопытно. Закон вступит в силу с момента его подписания и опубликования, что произойдет до выборов. Однако, и на это указывают эксперты ассоциации "Голос", по федеральному закону (пункт 3 статьи 11 ФЗ 67), если поправки в закон о подготовке к выборам принимаются во время избирательной кампании в регионе, то вступить в силу они могут только на тех выборах, которые назначены после поправки закона. Иными словами, только на следующих выборах. Этот правовой момент на сессии не обсуждали.