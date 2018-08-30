За 10 дней до выборов Общественная палата Алтайского края и Общественная палата России получили законную возможность направлять на выборы губернатора региона наблюдателей. В краевом избиркоме и самой палате считают, что допуск на участки в день голосования в новом статусе сделает выборы более честными и прозрачными. Поправки в закон приняли депутаты парламента Алтайского края на сессии в четверг, 30 августа.
За внесение изменений в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве проголосовали 58 депутатов из 64 присутствовавших на сессии.
Портал Amic.ru неоднократно писал об этих поправках, но напомним вкратце. На выборах президента 18 марта 2018 года в регионах общественным палатам дали право назначать своих наблюдателей. За выборами главы государства в итоге наблюдали 356 тысяч человек, из них 150 тысяч — наблюдатели именно от ОП. В Алтайском крае, как ранее сообщала председатель Избирательной комиссии Ирина Акимова, от ОП было 1,8 тысячи наблюдателей из 3 тысяч в целом.
В июле 2018 года в России приняли закон, разрешающий регионам давать право местным общественным палатам выдвигать на выборы наблюдателей. Чем Алтайский край и воспользовался. Кроме ОП наблюдателей, как и ранее, имеют право назначать кандидаты и партии, участвующие в выборах, общественные организации.
Общественная палата Алтайского края, несмотря на короткие сроки, готова предоставить корпус хорошо подготовленных наблюдателей, сообщил в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле председатель комиссии по организации общественного контроля и правозащитной деятельности ОП АК Руслан Демаков.
"На прошедших президентских выборах мы сформировали большой пул наблюдателей от Общественной палаты. Это колоссальный опыт и большое количество активистов, которые будут готовы провести это наблюдение. В данном случае мы выступаем как координаторы и готовы сделать всё на должном уровне, оперативно и качественно. Эта возможность дает нам реализовать богатый потенциал разнообразного гражданского общества региона", — рассказал он.
На выборах губернатора ОП намерена поставить по одному наблюдателю на всех 1797 избирательных участках.
И действительно, на выборах 9 сентября кандидаты и партии вряд ли закроют все участки своими наблюдателями — такого ресурса у них просто нет. Но насколько независимы наблюдатели от ОП? Ведь треть палаты назначает губернатор, вторую треть — АКЗС, и потом назначенные члены палаты сами выбирают третью треть. Руслан Демаков заявляет, что наблюдатели ОП зависят только от закона, за свою работу они не получают деньги (от ОП), а потому многие из них очень даже независимы и никто им не указ.
Но вот что любопытно. Закон вступит в силу с момента его подписания и опубликования, что произойдет до выборов. Однако, и на это указывают эксперты ассоциации "Голос", по федеральному закону (пункт 3 статьи 11 ФЗ 67), если поправки в закон о подготовке к выборам принимаются во время избирательной кампании в регионе, то вступить в силу они могут только на тех выборах, которые назначены после поправки закона. Иными словами, только на следующих выборах. Этот правовой момент на сессии не обсуждали.
Комментарии
Проект хороший, но почему они не рассчитали тот факт, что на период сентябрьских выборов закон не будет действовителен.
Без наблюдателей никак не обойтись, потому что всегда и везде будут проходить махинации и вмешательства в выборный процесс. А наблюдатели и сотрудники полиции должны их присекать.
У общественников идёт работа полным ходом, поскорей бы прошли выборы, чтобы посмотреть на конкретные действия губернатора.
Мы все надеемся, что новый губернатор оправдает наши надежды, и останется на длительный срок.
Идея хорошая, но главное, чтобы был результат.