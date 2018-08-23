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Известный американский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером года по версии журнала Forbes. Об этом пишет ТАСС.

Доход Клуни за 12 месяцев составил 239 миллионов долларов. Журнал отмечает, что кроме гонораров от съемок в кино доходы двукратному обладателю "Оскара" принесла продажа за примерно 1 миллиард долларов основанной им компании по производству текилы Casamigos Tequila.

На втором месте расположился Дуэйн "Скала" Джонсон с 124 миллионами долларов. Он попал на эту строчку благодаря оказавшемуся прибыльному для него участию в фильме "Джуманджи: Зов Джунглей". Замыкает тройку лидеров Роберт Дауни — младший (81 миллион долларов). Большую часть заработка ему принесли съемки в "Мстителях".

Также в рейтинг попали Крис Хемсворт (64,5 миллиона долларов), Джеки Чан (45,5 млн), Уилл Смит (42 млн), Акшай Кумар (40,5 млн), комик Адам Сэндлер (39,5 млн), Салман Кхан (38,5 млн) и Крис Эванс (34 млн).

Издание учитывало заработки звезд за период с 1 июня 2017 года по 1 июня текущего до уплаты налогов. Всего топ-10 самых высокооплачиваемых актеров суммарно заработали 748,5 миллиона долларов.