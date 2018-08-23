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Швейцарский банк Credit Suisse из-за антироссийских санкций США заморозил активы, связанные с РФ, на сумму порядка 5 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters.

"Credit Suisse везде сотрудничает с международными регуляторами для того, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе и имеющих отношение к России", — цитирует агентство слова представителя банка.

Агентство сообщает, что Сredit Suisse заморозил активы во втором квартале 2018 года. Агентство пишет, что из-за нейтрального статуса Швейцарии антироссийские санкции там не работают, но поскольку банки в этой стране сильно зависимы от доллара США, им приходится следовать политике Штатов.

Американские власти с 22 августа собирались ввести новые ограничения против РФ из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Вашингтон, прежде всего, вводит запрет на поставку Москве продукции двойного назначения.

Также сенаторы США в начале августа внесли в Конгресс законопроект, ужесточающий уже действующие санкции. В частности, документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга". Кроме этого, речь идет о "запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в РФ".