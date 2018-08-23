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Глава украинского МИД Павел Климкин в очередной раз заявил, что Украина находится в состоянии войны с РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал NewsOne.

По словам министра, "мы должны понять вообще реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с РФ".

Агентство отмечает, что Киев ранее не раз обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. В РФ это отрицают, называя обвинения неприемлемыми. Миноборонф страны не раз сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева в ведомстве считают "абсолютной чушью, не поддающейся никакой критике". Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны — никто все еще не может предъявить конкретных фактов, несмотря на звучащие обвинения.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что ситуация с кризисом на Украине изрядно заморозилась, так как власти страны не собираются что-либо предпринимать для урегулирования конфликта в Донбассе.