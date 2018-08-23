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Первый канал озвучил имена наставников шоу "Голос-7". Судьями станут лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, исполнители Ани Лорак, Баста и композитор Константин Меладзе, пишет ТАСС, ссылаясь на главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту.

"В новом сезоне кресла наставников "Голоса" займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными, каждая в своем амплуа: это сверхпопулярный Сергей Шнуров, блистательная дива Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также один из самых лучших композиторов и музыкальных продюсеров Константин Меладзе", — приводит агентство слова Аксюты.

Он отметил, что каждый наставник представляет отдельное музыкальное направление со "своей музыкальной точкой зрения". Ожидается, что наставники наберут себе "разноплановых и самобытных исполнителей".

В пресс-службе Первого канала отметили, что перед выбором жюри среди зрителей был проведен вопрос о предпочтениях его состава. В результате в опросе победил Меладзе, а остальные члены жюри расположились в топе.

"Голос" — вокальный телепроект, представляющий российскую адаптацию оригинального формата The Voice. Выходит на Первом канале с 2012 года. Конкурс проходит в шесть этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.