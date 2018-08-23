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Группа "Аэрофлот" в июле текущего года увеличила перевозки на 12,4% по сравнению с показателям за аналогичный месяц прошлого года, до 6 миллионов человек. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на сообщение компании.

Уточняется, что на внутренних линиях группа перевезла 3,3 миллиона пассажиров (+14,6%), на международных — 2,6 миллиона человек (+9,7%). Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 10,2%, до 15,2 миллиарда пассажиро-километров. Занятость кресел выросла на 0,3%, до 91,2%, коммерческая загрузка — на 0,9%, до 75,1%.

Компания "Аэрофлот — российские авиалинии" в минувшем месяце перевезла 3,6 миллиона человек (+9,7%). Внутренние перевозки выросли на 12,8%, до 1,8 миллиона человек, международные — на 6,9%, до 1,8 миллиона. Пассажирооборот увеличился на 7,2%, до 9,8 миллиарда пассажиро-километров. Занятость кресел компании поднялась на 0,1%, до 89,3%, коммерческая загрузка — на 6,6%, до 73,4%.

В июле флагманская авиакомпания группы ввела в эксплуатацию два лайнера Airbus А321, увеличив флот до 243 единиц и общий флот группы — до 352 машин.

Отмечается, что всего в первом полугодии 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 30,8 миллиона пассажиров (+9%), из которых на компанию "Аэрофлот" пришлось 19,8 миллиона пассажиров (+7).

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в России, объединяющая компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и "Аврору" (работает на Дальнем Востоке).