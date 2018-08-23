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Яйца многих птиц заострены с одного конца для того, чтобы они не "укатывались" из гнезд, которые находятся на неровной поверхности. К такому выводу пришли биологи, наблюдавшие за арктическими птицами, пишет РИА Новости, ссылаясь на Journal of Experimental Biology.

По словам специалиста из университета Иллинойса в Чикаго (США) Марка Хаубера, различия в размерах тупого и острого конца больше всего влияли на то, как быстро яйцо скатывается по наклонной поверхности. "Это объясняет то, почему кайры и многие другие птицы, гнездящиеся на скалах и крутых берегах, откладывают очень асимметричные яйца", — приводит агентство слова ученого.

Агентство пишет, что ученые-эволюционисты выяснили, что общая форма яйца и степень его вытянутости зависит не от размеров птицы, а от того, как хорошо она умеет летать и как часто она это делает. Такие открытия заставили Хаубера и его коллег задуматься над тем, как могли появиться различия в размерах тупого и острого конца яиц в ходе эволюции птиц.

Специалисты сравнивали кладки разных пернатых и обратили внимание на необычайно остроконечные яйца толстоклювых кайр, которые похожи по форме на грушу. Кайры обитают на птичьих базарах за полярным кругом, устраивая гигантские колонии на отвесных скалах, расположенных у самых берегов Северного ледовитого океана.

В ходе сезона размножения они формируют пары и откладывают яйца прямо на скалах, устраивая гнезда у самой кромки обрывов. Из-за этого ученые предположили, что грушевидность яиц кайр может помогать им удерживать себя на месте и не соскальзывать в пропасть.

Исследователи распечатали на 3D-принтере несколько десятков муляжей яиц кайр и других птиц, чтобы проверить, так ли это на самом деле. В результате выяснилось, что остроконечные яйца намного хуже скатывались с наклонных поверхностей, чем их более круглые "конкуренты".

При этом исследование показало, что длинные и "худые" яйца скатываются гораздо лучше, чем остальные муляжи, но эти характеристики влияли на вероятность их "побега" из гнезда гораздо меньше, чем различия в размерах между тупым и острым концом.

По мнению Хаубера и его коллег, таким же образом эволюция могла влиять и на другие свойства яиц, включая размеры желтка и белка, общую массу яиц и прочие их свойства, незаметным образом влияющие на то, выживет ли потомство птицы или погибнет.