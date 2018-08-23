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Российские телекоммуникационные компании "МегаФон" и "Ростелеком" разработали законопроект, позволяющий переложить часть затрат на исполнение "закона Яровой" на зарубежные интернет-компании, например, на такие как Facebook, Google и не только. Об этом пишет РБК, ссылаясь на агентство Reuters.

Операторы предлагают ввести новое понятие — "организатор распространения информации в сети Интернет, контролируемый иностранным лицом". Подпадающих под него обяжут выплачивать компенсации операторам, занимающим "доминирующее положение" на российском рынке радиосвязи, за хранение данных, которыми обмениваются пользователи. Если зарубежные компании откажутся взять на себя часть затрат по "закону Яровой", Роскомнадзор получит право ограничивать скорость пропуска трафика их ресурсам, сказано в документе.

Один из собеседников Reuters сообщил, что документ будет направлен в правительство, "как только все операторы придут к согласованной позиции".

Операторами, занимающими доминирующее положение на рынке, по закону считаются компании с долей рынка более 25%. Это "МегаФон", "ВымпелКом" и МТС. Также в обсуждении законопроекта участвует оператор Tele 2. В реестре Роскомнадзора операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, также перечисляются "Ростелеком", "Таттелеком" и "Крымтелеком".

В реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, включены, например, такие иностранные компании, как Snap, WeChat, Vimeo и Opera.

Крупные компании, такие как Google, Facebook и Viber, в реестр не включали, но они подпадают под определение организаторов распространения информации, поскольку у них есть сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями.

Напомним, 1 июля в силу вступили поправки к действующему законодательству, получившие название "закон Яровой". Согласно ему, организаторам распространения информации (ОРИ), то есть мессенджерам, соцсетям и мобильным операторам, предписывается хранить данные о звонках и сообщениях пользователей в течение шести месяцев. Эту информацию ОРИ должны будут предоставлять по запросу госструктур.

С 1 октября текущего года закон также обяжет операторов в течение месяца хранить весь их интернет-трафик.