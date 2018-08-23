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Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию Курской битвы

, ИА "Амител"
В частности, опубликована директива Ставки Верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова

Фото: vistanews.ru

Уникальные исторические документы, посвященные 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Курской битве, размещены на официальном сайте Минобороны России. 

"Особое место в ряду рассекреченных документов занимает директива Ставки Верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова — одной из финальных точек стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге. В этом документе, несмотря на гриф "особой важности", имена военачальников легендируются - исключалась любая возможность утечки. Согласно документу, координация действий 4-х фронтов в сражениях на Курской дуге сосредотачивалась в руках таинственных личностей — "товарищей Юрьева и Александрова". Под этими фамилиями в директиве фигурируют советские маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский", — цитирует ТАСС текст сообщения.

Также оборонное ведомство опубликовало документ о разъяснительной работе командования Брянского фронта с бойцами о способах борьбы с новейшим немецким тяжелым танком "Тигр". В боях на Курском выступе советские войска опровергли слухи об их неуязвимости. "В числе 1539 вражеских танков, подбитых и уничтоженных частями Красной армии, находится большое количество пресловутых "тигров", — говорится в документе.

По данным Минобороны, оперативный отдел Центрального фронта составил фотоальбом "Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 5 по 31 июля 1943 года", где были представлены результаты деятельности артиллеристов: поврежденная советскими снарядами военная техника и фортификационные сооружения вермахта не подлежали восстановлению.

В разделе наградных материалов размещены документальные свидетельства о героизме красноармейцев. В качестве примера приводится история представленного к званию Героя Советского Союза наводчика"сорокапятки" ефрейтора Бисарева. Согласно справке политотдела 6-й гвардейской армии от 10 июля 1943 года, Бисарев уничтожил не только 26 немецких танков, но и продолжил обстреливать фашистскую пехоту, даже получив ранение.

Курская битва началась 5 июля с наступления ударных немецких группировок на Курск из районов Орла и Белгорода. Последовавшие за этим события историки разделяют на Курскую оборонительную (5 — 23 июля), Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 — 23 августа) наступательные операции. В одной из крупнейших битв в истории Второй мировой войны с обеих сторон участвовало свыше 4 миллионов человек, было задействовано порядка 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, 12 тысяч боевых самолетов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.08.2018 09:21
- гость -

Да, уж и это они секретили 75 лет...

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