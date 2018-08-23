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Создатели телесериала "Теория Большого взрыва", стартовавшего в 2007 году, объявили, что 12-й сезон станет для него последним. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на журнал Variety.

"Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку "Теории Большого взрыва" на протяжении 12 сезонов. Вместе с актерами, сценаристами и командой мы очень ценим успех сериала и хотим сделать последний сезон и последние серии такими, чтобы дать сериалу эпическое творческое завершение", — цитирует агентство текст совместного заявления Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.

Выход последнего сезона запланирован на осень. Последний эпизод появится в эфире в мае 2019 года.

"Теория Большого взрыва" транслируется на телеканале CBS с 2007 года. В сериале снимаются Джони Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр и другие. После восьмого сезона Хелберг и Нэйэр зарабатывали по 1 миллиону долларов за серию. Сериал завоевал премию "Золотой глобус" в 2011 году за лучшую мужскую роль.