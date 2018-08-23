Фото: youtube.com

Сандийские национальные лаборатории в Соединенных Штатах опубликовали кадры со сбросом ядерной бомбы B61 с истребителя F-15 "Страйк Игл". Ролик появился на YouTube-канале организации, пишет "РИА Новости".

На записи продемонстрированы два случая: в первом истребитель сбрасывает тактическое ядерное оружие во время полета на большой высоте, а во втором — на высоте чуть более 270 метров. При падении у бомбы раскрывается парашют.

Подчеркивается, что бомба на учениях была без ядерного заряда.

Также сообщается, что испытания проходили на полигоне Тонопа в штате Невада 11 июля 2017 года.