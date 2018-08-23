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Столкновение мотоцикла под управлением 17-летнего молодого человека с микроавтобусом "Почты России" произошло накануне в селе Онгудай.

Как сообщили в МВД по республике, ДТП случилось в районе дома №72 по улице Советской.

"17-летний местный житель, не имеющий права на управление транспортными средствами, сел за руль мотоцикла "ИЖ Планета-5". Во время движения водитель не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем УАЗ-390995 под управлением 29-летнего жителя села Онгудай, который совершал маневр поворот налево", — уточняют обстоятельства случившегося в полиции.

В итоге водитель мотоцикла с полученными травмами был доставлен в районную больницу. Госпитализация ему не потребовалась. В отношении мотоциклиста составлены административные материалы.