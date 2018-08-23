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Военный парад на День независимости Украины вызовет "землетрясение в Кремле". Такое заявление сделал нардеп от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна, пишет "РИА Новости", ссылаясь на канал NewsOne.

"Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", — приводит агентство слова депутата.

Кроме этого, Барна отметил, что танк Т-64 по характеристикам превосходит танки России на базе "Армата" и является самым надежным танком.

Также нардеп прокомментировал инцидент с заглохшим танком в центре Киева, назвав произошедшее "техническим моментом". По словам Барны, "не ошибается тот, кто ничего не делает".

В апреле украинский лидер подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости страны. В этот день пройдет военный парад. Министр обороны страны Степан Полторак сообщил, что всего в мероприятии примут участие свыше четырех тысяч военных и 250 единиц военной техники.