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Военный парад на День независимости Украины вызовет "землетрясение в Кремле". Такое заявление сделал нардеп от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна, пишет "РИА Новости", ссылаясь на канал NewsOne.
"Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", — приводит агентство слова депутата.
Кроме этого, Барна отметил, что танк Т-64 по характеристикам превосходит танки России на базе "Армата" и является самым надежным танком.
Также нардеп прокомментировал инцидент с заглохшим танком в центре Киева, назвав произошедшее "техническим моментом". По словам Барны, "не ошибается тот, кто ничего не делает".
В апреле украинский лидер подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости страны. В этот день пройдет военный парад. Министр обороны страны Степан Полторак сообщил, что всего в мероприятии примут участие свыше четырех тысяч военных и 250 единиц военной техники.
Комментарии
"землетрясение в Кремле" в ответ вызовет разрыв опы в киеве
Единственное, что вызовет украинский парад - это громкий смех. Попытка выдать наследие СССР, за новую разработку. Танки и ракеты 70-80х годов разработки. Майданным скакунам это будет перемога, но любой эксперт понимает, что это не техника, а хлам.
Танк Т-65 - Харьковский аналог устаревшего 30 лет назад Уральского Т-72, но в отличие от всеядного неубиваемого двигателя Т-72 он снабжён нежным оппозитным движком, навыки эксплуатации которого в ВСУ давно утеряли. Так что да, змлетрясение будет, от хохота.
Ну почему же Россия вон активно выдает разработки ссср как достижения нынешнего режима и народ верит...
Особенно устрашают камеры от глазков домофона, которые устанавливают в укропские танки...
Россия ничем не отличается от Украины, увы. Здесь тоже проводят парады как измерение патриотизма.
Извините, ачипятка. Т-64 разумеется.