С 28 по 30 августа в Алтайском государственном техническом университете пройдет школа тьюторов. Мероприятие организуется для обучения студентов-старшекурсников, желающих помогать первокурсникам адаптироваться к студенческой жизни. Для тьюторов проведут образовательные мероприятия и мастер-классы по командообразованию, решению конфликтных ситуаций, ораторскому искусству и многое другое. Все участники сдадут экзамены и будут приняты в ряды тьюторов АлтГТУ.

Добавим, проект по набору и обучению тьюторов реализуется в АлтГТУ с 2010 года по инициативе студенческого правительства. Тьютор в АлтГТУ – это инициативный студент от второго курса и выше, ведущий мониторинг успеваемости и атмосферы в академической группе, который помогает первокурсникам адаптироваться к учебе в высшем учебном заведении. Именно тьютор проводит специальные мероприятия, предназначенные для знакомства студентов. Он занимается не только поддержанием благоприятной атмосферы в группе и адаптацией первокурсников, но также помогает студентам с качеством усвоения материала, а также в решении вопросов, связанных с их учебой.

"Больше всего отчислений в любом вузе приходится на первые годы учебы. Каждый год мы ведем набор добровольцев, которые помогают первокурсникам адаптироваться в университете и в последующем избежать проблем в учебе, – рассказывает Иван Огнев, начальник управления внеучебной работы АлтГТУ. – Для действующих тьюторов и новичков мы систематически проводим тренинги и обучение. На тренингах выдаются определенные задания, которые наставник должен выполнить со всей группой и отстающими подопечными индивидуально".

Тьютор (англ. "наставник") обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов, сопровождает процесс индивидуализации и индивидуального образования в школе, вузе и системах дополнительного образования.