Активисты и депутаты ЛДПР провели в Барнауле акцию с призывом вернуть России имперский флаг. Митинг состоялся в День российского флага в среду, 22 августа. Подробности сообщает пресс-служба партии.



Либерал-демократы провели мероприятие в сквере Титова в микрорайоне Поток под лозунгами: "Флаг России — флаг свободы и мира!", "Вернуть России имперский флаг!", "Имперский флаг — это воля народа!".



"ЛДПР выступает за то, чтобы вернуть имперский флаг. Символы государства должны содержать в себе великое будущее и также великое прошлое. Под имперским флагом проходило очень много сражений, когда Российская империя одерживала победы, было присоединено много территорий. Желаю, чтобы ваши дети развивали в себе чувство патриотизма и не позорили российские символы. К сожалению, сегодня в нашей стране много случаев вандализма – разрывают флаги, топчут и плюют. За этим печально наблюдать", — выступила на митинге лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова.

Говорили на митинге об оптимизации школ и библиотек, росте НДС и цен на бензин, повышении пенсионного возраста, а также об информационной безопасности.

"Является ли преступником молодежь, которая делает репосты в социальных сетях? Считаю, нет. Что это вообще за статья такая – оскорбление чувств верующих? Кто вообще может измерить, насколько чувства верующего были оскорблены и были ли? И почему тогда нет статьи "оскорбление чувств неверующих?". Дела об экстремизме должны рассматриваться детально, а сажать за репосты в социальных сетях без досконального изучения – это беспредел", — заявила представительница молодежной организации ЛДПР Елизавета Тюпенкова.