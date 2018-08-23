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В НАТО прокомментировали заявление российского лидера Владимира Путина о деятельности альянса на границе РФ. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам представителя Северо-атлантического альянса Оана Лунгеску, НАТО не представляет угрозы для РФ. Она добавила, что действия альянса на границе РФ носят оборонительный характер и соответствуют взятым международным обязательствам.

Лунгеску добавила, что НАТО не собиралось разворачивать силы на востоке до того, как Крым вошел в состав России. Она также отметила, что альянс развернул четыре тысячи военнослужащих на восточном фланге в ответ на присоединение полуострова, а также "на дестабилизацию ситуации на Украине и наращивание военной мощи от Баренцева моря до Средиземного моря".

"Россия имеет войска на Украине, в Грузии и Молдове против воли их правительств", — добавила представитель организации.

Напомним, Крым стал частью РФ после референдума в марте 2014 года.

Накануне, 22 августа, Путин отметил, что НАТО приближает свою инфраструктуру к границам РФ. При этом президент напомнил, что Россия не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран-участниц Североатлантического альянса.

По словам главы государства, НАТО увеличивает количество личного состава, техники вблизи РФ, а также проводит все больше военных маневров. Путин заявил, что и сейчас альянс намерен провести масштабные учения в непосредственной близости от России, в том числе в районе Балтики.

По словам российского лидера, РФ должна реагировать на действия стран НАТО рядом с границами. Особое внимание он уделил появлению на восточном фланге организации элементов американской системы ПРО. Путин добавил, что Россия должна укреплять собственную инфраструктуру в ответ на усиление НАТО.