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В НАТО прокомментировали заявление российского лидера Владимира Путина о деятельности альянса на границе РФ. Об этом пишет "РИА Новости".
По словам представителя Северо-атлантического альянса Оана Лунгеску, НАТО не представляет угрозы для РФ. Она добавила, что действия альянса на границе РФ носят оборонительный характер и соответствуют взятым международным обязательствам.
Лунгеску добавила, что НАТО не собиралось разворачивать силы на востоке до того, как Крым вошел в состав России. Она также отметила, что альянс развернул четыре тысячи военнослужащих на восточном фланге в ответ на присоединение полуострова, а также "на дестабилизацию ситуации на Украине и наращивание военной мощи от Баренцева моря до Средиземного моря".
"Россия имеет войска на Украине, в Грузии и Молдове против воли их правительств", — добавила представитель организации.
Напомним, Крым стал частью РФ после референдума в марте 2014 года.
Накануне, 22 августа, Путин отметил, что НАТО приближает свою инфраструктуру к границам РФ. При этом президент напомнил, что Россия не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран-участниц Североатлантического альянса.
По словам главы государства, НАТО увеличивает количество личного состава, техники вблизи РФ, а также проводит все больше военных маневров. Путин заявил, что и сейчас альянс намерен провести масштабные учения в непосредственной близости от России, в том числе в районе Балтики.
По словам российского лидера, РФ должна реагировать на действия стран НАТО рядом с границами. Особое внимание он уделил появлению на восточном фланге организации элементов американской системы ПРО. Путин добавил, что Россия должна укреплять собственную инфраструктуру в ответ на усиление НАТО.
Комментарии
Пусть не смешат народ, будто они открыто будут заявлять о своих целях. Конечно, все как всегда для мира во всем мире и обязательной демократии.
2 февраля 2018 года министерство обороны США обнародовало основные несекретные положения новой «Национальной оборонной стратегии».
Главными вызовами американской безопасности в документе, представленном лично министром обороны США Джеймсом Мэттисом, названы Китай, Россия, КНДР и Иран.
И только пятая по приоритетности угроза исходит от террористических группировок.
Итого, что мы имеем?
А имеем мы доктрину США - главной страны НАТО, в которой Россия обозначена как враг №1.
И еще мы имеем заявление представителя Северо-атлантического альянса Оана Лунгеску, НАТО не представляет угрозы для РФ.
И, что перевесит на чаше весов: Джеймс Мэттис, министр обороны США, или цыганенок Лунгеску? Кому нам верить?
Ответ очевиден)
Гитлер тоже уверял, что не нападет...
Ну хочется им кушать за чужой счет, за свой они уже давно разучились....
Ну не виноваты они в своих аппетитах