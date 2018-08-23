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Минимальным назвал риск роста цен на топливо в России помощник вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
"По данным докладов ФАС и Минэнерго, маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне. Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна", — цитирует Джуса "Интерфакс".
Между тем напомним, что розничные цены на топливо в России в этом году резко росли в апреле и мае.
В итоге под занавес весны федеральным властям пришлось экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты.
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"Риск роста цен на бензин в России назвали минимальным"
Ну понятно, раз такое сказал помощник вице-премьера, значит уже все готово к повышению процентов на 30-50 для компенсации рассейским миллиардерам заблокированных в Швейцарии $5 млрд. Бум ждать.
Рост цен возобновится осенью.