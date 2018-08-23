"Риск роста цен на бензин в России назвали минимальным"

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Минимальным назвал риск роста цен на топливо в России помощник вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

"По данным докладов ФАС и Минэнерго, маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне. Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна", — цитирует Джуса "Интерфакс".

Между тем напомним, что розничные цены на топливо в России в этом году резко росли в апреле и мае.

В итоге под занавес весны федеральным властям пришлось экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты.