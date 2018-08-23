Акция "Скажи раку – нет! Профилактика рака молочной железы" пройдет в Барнауле. Бесплатно провериться на онкологию женщины могут 25 августа на базе Краевого онкологического диспансера.

Прием врачей начнется с 9.00 и продлится до 14.00. Кроме осмотра пациентки при необходимости будут направляться на дополнительные обследования. Отмечается, что необходимую диагностику женщины смогут пройти в день акции.

Принять участие в скрининге смогут 450 женщин. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3852) 502-909.

Чтобы провериться у онкологов, необходимо при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Для корректной оценки динамики состояния здоровья на приеме пациенткам нужно предъявить врачу результаты последних маммологических обследований (УЗИ молочных желез, маммография).

Отметим, что это уже традиционная акция. Так, 11 августа в онкологическом центре "Надежда" проходило мероприятие, направленное на выявление онкологических заболеваний мужской мочеполовой системы.