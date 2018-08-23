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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что группа подростков, которая напала на полицейских, получила приказ из-за границы через соцсети. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на его страницу в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в этом сейчас нет никаких сомнений.

Также Кадыров считает, что совершенное преступление носит продуманный характер, а его организаторы хотят расколоть российское общество. По мнению чеченского лидера, целью вербовщиков было вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке видели потенциального террориста и преступника.

Также он резко раскритиковал правозащитные организации, которые "поднимают вой при попытке организовать профилактическую работу" среди проблемных подростков.

Кадыров отметил, что никто из представителей таких структур никогда не интересовался, как складывается жизнь детей погибших полицейских, обеспечены ли они жильем, есть ли у них одежда, получили ли они образование, устроились на работу. Он посоветовал подобным деятелям "обходить Чечню стороной".

Напомним, в понедельник, 20 августа, группа подростков попыталась совершить теракты в регионе, но полиция сорвала их планы. В результате бандиты были нейтрализованы, а один злоумышленник попытался совершить самоподрыв, но остался жив и был доставлен в больницу.