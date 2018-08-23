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Альпинист из города Брянска скончался от удара молнии на Эльбрусе. Инцидент произошел в среду, 22 августа, пишет ТАСС, ссылаясь на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

"От удара молнии на склоне Эльбруса погиб житель Брянска 1986 года рождения", — цитирует агентство слова представителя отряда.

"РИА Новости" добавляет, что изначально сообщалось о двух пострадавших от удара молнии на Эльбрусе. Инцидент произошел на высоте около 4,3 тысячи метров над уровнем моря.

В результате мужчина скончался, а второй альпинист - жительница Брянска 1983 года рождения - доставлена в больницу поселка Эльбрус.