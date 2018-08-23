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Хоккейный клуб "Алтай" будет вынужден начать выступление в ВХЛ в новом сезоне в Красноярске из-за того, что ледовый дворец спорта "Карандин-Арена" не прошел проверку представителей лиги. Таким образом, было принято решение о переносе домашних матчей "Алтая" против "Красноярских Рысей".

Как сообщили в клубе, согласно заключению инспектирующей организации, в спортсооружении необходимо устранить ряд недостатков для допуска к соревнованиям Первенства ВХЛ. В настоящее время в ЛДС "Карандин-Арена" началась реконструкция для приведения арены в соответствие техническому регламенту, которая должна завершиться к концу сентября.

"В связи со сложившимися обстоятельствами в игровой календарь внесены изменения о зеркальном переносе игр "Алтая" с "Красноярскими Рысями". Барнаульцы начнут сезон в Красноярске 16 и 17 сентября, а матчи в Барнауле пройдут 23 и 24 декабря", — сообщили в пресс-службе.

Любопытно, что при этом речи о переезде на "Карандин-Арену" нет. Скорее всего, "Алтай" вообще не проведет ни одной встречи там в рамках чемпионата. Уже в начале сентября Железнодорожный суд города Барнаула может снять ограничительные меры в отношении работы Дворца зрелищ и спорта. На заливку льда, по словам собственников, уйдет до недели.

Таким образом, в конце сентября Дворец спорта снова может принимать матчи ВХЛ, а тысячи детей СШОР "Алтай" вернутся на любимую площадку. Не секрет, что многие родители против занятий и тренировок на "Карандин-Арене", которая просто не способна технически вместить всех желающих. Там отсутствуют просторные раздевалки, судейские, а из-за нагрузки многие тренировки проходят в позднее время. В управлении спорта и молодежной политики Алтайского края пошли навстречу родителям и выделили для детей специальные автобусы. Впрочем, судя по всему, мучиться осталось недолго, так как Дворец спорта, вероятно, заработает уже в ближайшее время.