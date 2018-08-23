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Водители в Алтайском крае все чаще ездят пьяными — только за один день, 19 августа, в регионе произошло три ДТП с участием нетрезвых людей за рулем, сообщает "Алтайская правда".

Всего же с начала августа на территории края случилось 15 аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения либо лишенных права управления автомобилем.

Травмы различной степени тяжести в таких ДТП, согласно данным Госавтоинспекции, получили 20 человек.

Что касается ответственности, то за вождение в пьяном виде предусмотрено лишение прав, штраф, а за повторное подобное нарушение предусматривается уголовная ответственность.