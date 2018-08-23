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Всплеск "пьяных" ДТП в Алтайском крае: ГИБДД бьет тревогу

, ИА "Амител"
Только с начала августа в регионе произошло 15 аварий с участием нетрезвых или лишенных прав водителей

Фото: temasaratov.ru

Водители в Алтайском крае все чаще ездят пьяными — только за один день, 19 августа, в регионе произошло три ДТП с участием нетрезвых людей за рулем, сообщает "Алтайская правда".

Всего же с начала августа на территории края случилось 15 аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения либо лишенных права управления автомобилем.

Травмы различной степени тяжести в таких ДТП, согласно данным Госавтоинспекции, получили 20 человек.

Что касается ответственности, то за вождение в пьяном виде предусмотрено лишение прав, штраф, а за повторное подобное нарушение предусматривается уголовная ответственность.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.08.2018 10:59
Горожанин

Закономерный процесс, доходы снижаются, население быдлеет, оттого и пьют. Градус ответственности снижается.

0  0
23.08.2018 10:59
- гость -

Ну так жить стало лучше, жить стало веселей, вот на радостях и пьют

0  0
23.08.2018 11:06
- гость -

профилактировать гаи не хочет, вот только ловить пьяных и "штраф" себе забирать на месте может

0  0
23.08.2018 11:07
- гость -

В каждом доме по 2 пивнушки. ДПС можно увидеть в городе, только в "хлебных местах" за пешиками на строителей, ленина и павловском тракте. Это я к тому, что профилактическая работа не ведется практически. На прошлой неделе в районе одного из тур.комплексов остановили, поинтересовались пил или не пил, всё! В городе такого нет!

0  0
23.08.2018 11:12
- гость -

Еще нужно увеличить штраф до 100.000 рублей с конфискацией ТС, до выплаты штрафа, и увеличить срок лишения до 5 лет, кроме того, камеры фиксации нарушений должны отслеживать передвижения ТС с водителями, которые уже лишались ВУ, и в обязательном порядке должны проверяться на постах ДПС при въезде/выезде из населенного пункта.

0  0
23.08.2018 11:12
- гость -

да уж

0  0
23.08.2018 11:14
Бабуля

Ужесточать меры за ДТП в пьяном виде..

0  0
23.08.2018 11:15
- гость -

В каждом доме по 2 пивнушки. ДПС можно увидеть в городе, только в "хлебных местах" за пешиками на строителей, ленина и павловском тракте. Это я к тому, что профилактическая работа не ведется практически. На прошлой неделе в районе одного из тур.комплексов остановили, поинтересовались пил или не пил, всё! В городе такого нет!
_______
Кому вести работу то? Сотрудников работающих на земле сократили почти ниже некуда.

0  0
23.08.2018 11:15
- гость -

Для снижения аварийности, давно нужно ввести повышающие коэффициенты. Я считаю, что 800р для владельца ВАЗа и владельца BMW, это разные деньги. Для авто, стоимостью более 2млн, должен быть повышающий коэффициент на штрафы *5, тогда это будет справедливо.

0  0
23.08.2018 11:17
- гость -

11.15, я это понимаю, тогда чего мы жалуемся? У нас же пятница это повод забухать, и самые серьезных дтп, как правило происходят в выходные дни.

0  0
23.08.2018 11:39
Грантштейн

Вы уже определитесь с чего пьют)
А то один (некто "горожанин" говорит про обнищание, с чего мол собственно и накатывают, в то время как другой (гость 10:59) говорит, что жить стало лучше и веселее, и мол поэтому и пьют.

А может это из-за отсутствия неотвратимости жесточайшего наказания за пьянку?
Сел пьяным за руль - права навечно в утиль. Сел бухим без прав - отметают автомобиль и продают на аукционе, а деньги в бюджет.
Может так поймут?
Вот почему здесь гоняют все кому не лень, а когда выезжают в Европу, то соблюдают ПДД и особенно скоростной режим? Потому что знают, что их обязательно снимет камера, их обязательно остановит полиция, и выпишет штраф в несколько тысяч евро.
Это работает безотказно.

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