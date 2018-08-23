Возможность получить настоящие боксерские перчатки с автографом легендарного Николая Валуева есть у каждого жителя Барнаула и гостей краевой столицы. Все, что нужно, – это совершить покупки в торгово-развлекательном центре Galaxy и получить шанс на выигрыш.



9 сентября 2018 года в 19:30 на площади Сахарова в Барнауле начнется турнир по боксу среди профессионалов "Великий бой на Великом Алтае", где и будут разыграны три пары перчаток среди покупателей ТРЦ Galaxy.

Условия розыгрыша #ХОЧУ ПЕРЧАТКИ:

С 20 августа по 9 сентября совершать покупки в любых магазинах ТРЦ Galaxy на любые суммы. 5 чеков равны одному шансу на выигрыш. Количество шансов не ограничено.

9 сентября с 18:00 до 20:00 зарегистрировать чеки на пл. Сахарова. Стойка регистрации будет размещаться слева от главной сцены и обозначена флагом GALAXY. К регистрации принимаются только оригинальные кассовые чеки от совершеннолетних лиц старше 18 лет.

Начало розыгрыша — в 20:45. Присутствие участников розыгрыша обязательно. Три случайных победителя получат боксерские перчатки с подписью Николая Валуева. Возможны изменения во времени начала розыгрыша, необходимо следить за объявлениями со сцены.

Участвуя в розыгрыше, его участники по умолчанию дают согласие на фото- и видеосъемку, публикацию сведений о себе в любых материалах.

ТРЦ GALAXY

г. Барнаул, пр. Строителей, 117

https://pervymall.ru/ga/events/hochu_perchatky/

Настоящий проект не является публичным конкурсом, лотереей и проводится в рекламно-маркетинговых целях.

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