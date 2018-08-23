Фото: altai.eparhia.ru

Икона Пресвятой Богородицы "Умягчение злых сердец" прибыла в Барнаул 22 августа. В Покровском кафедральном соборе в этот день прошли молебны с чтением акафиста Божией Матери и помазыванием миром от святой иконы.

Как сообщает пресс-служба Алтайской митрополии, святыня прибыла из храма в д. Бачурино Московской области, где она хранится. В Барнауле её встретили митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и духовенство Барнаульской епархии.

23 августа икону торжественно перенесут в храм преподобного Серафима Саровского. После она отправится в Рубцовскую епархию.

Верующие приходят молиться перед этим образом, прося умягчить сердца врагов, облегчить страдания родных и близких, и получают утешение.