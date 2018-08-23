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Новости

Центробанк РФ увеличил закупки золота до максимума с начала года

, ИА "Амител"
Банк закупил чуть более 26 тонн золота

Фото: promdevelop.ru

Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала 2018 года. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Bloomberg и данные Международного валютного фонда.

По данным издания, в июле РФ закупила чуть больше 26 тонн золота. В результате общий объем запасов увеличился до 2170 тонн, а его стоимость оценивается в 77,4 миллиарда долларов. Более масштабную закупку банк проводил лишь в ноябре 2017 года.

"Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов", — цитирует издание слова Джима Ричардса, редактора Strategic Intelligence.

Действия ЦБ РФ также высоко оценил партнер британской компании SP Angel Джон Мейер. Он считает, что Америка все чаще использует доллар как оружие, поэтому вложения в золото являются наиболее подходящим вариантом для тех, кто не хочет рисковать, инвестируя в доллар.

Ранее глава РФ выразил надежду, что в Вашингтоне поймут бесперспективность введения антироссийских санкций и вернутся к сотрудничеству в нормальном режиме.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.08.2018 11:16
- гость -

Планирую сделать заначку - несколько цепочек по 20-50 граммов и разменку - обручальные кольца.
Кризисы приходят и уходят, а золото дорожает.
Даже у доллара и евро есть свои инфляция 2-3% годовых.
Купил сейчас пачку долларов, а через 10 лет на них уже в 2 раза меньше товара купить можно...

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