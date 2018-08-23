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Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала 2018 года. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Bloomberg и данные Международного валютного фонда.

По данным издания, в июле РФ закупила чуть больше 26 тонн золота. В результате общий объем запасов увеличился до 2170 тонн, а его стоимость оценивается в 77,4 миллиарда долларов. Более масштабную закупку банк проводил лишь в ноябре 2017 года.

"Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов", — цитирует издание слова Джима Ричардса, редактора Strategic Intelligence.

Действия ЦБ РФ также высоко оценил партнер британской компании SP Angel Джон Мейер. Он считает, что Америка все чаще использует доллар как оружие, поэтому вложения в золото являются наиболее подходящим вариантом для тех, кто не хочет рисковать, инвестируя в доллар.

Ранее глава РФ выразил надежду, что в Вашингтоне поймут бесперспективность введения антироссийских санкций и вернутся к сотрудничеству в нормальном режиме.