Фото: regnum.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что его поездка в Австрию на свадьбу министра иностранных дел страны Карин Кнайссль носила частный характер. При этом глава государства смог пообщаться с канцлером и главой МИД республики, передает "Интерфакс".
"Мы все люди взрослые и занимающие серьезное положение в обществе, но люди очень открытые и жизнерадостные", — сказал президент РФ на пресс-конференции в среду, 23 августа, еще раз поблагодарив молодоженов из Австрии за приглашение на свадьбу.
Президент отметил, что новоиспеченный супруг является "человеком не чужим — он бывший спортсмен, дзюдоист, а это всегда объединяет".
Путин добавил, что, несмотря на праздник, смог коротко поговорить и с главой МИД, и с канцлером Австрии о делах. При этом глава РФ подчеркнул, что визит носил частный характер.
Российский лидер отметил, что Австрия "играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и в выстраивании диалога между Россией и ЕС".
В качестве сюрприза Путин привез на свадьбу фольклорный ансамбль казаков. В числе приглашенных на свадьбу числились австрийский канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
Добавим, что после свадьбы, в тот же день, Путин направился в Берлин на переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Комментарии
Частный визит, за чей счет?
А хор куда отправился?
Австрийская партия свободы, по чьей квоте Кнайсль стала главой МИДа, известна своими тесными связями с "Единой Россией". Австрийский политолог Герхард Манготт называет три причины такой близости. Во-первых, правым популистам близок авторитарный стиль Путина. Во-вторых, давней традицией европейских правых популистов является поддержка всех элементов антиамериканизма. И в-третьих, консервативная система ценностей, провозглашенная в Кремле, во многом схожа с идеологическими позициями "национал-консервативных партий Европы".
Поездка членов коллектива "Кубанский казачий хор" "на гастроли" обошлась в сумму, превышающую 1 млн 812 тыс. рублей. Об этом свидетельствует протокол о заключении договора с поставщиком, размещенный на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Спустя некоторое время на интернет-странице появилось сообщение о проведении регламентных работ, однако у DW сохранилась копия документа.
Договор заключен на срок оказания услуг - до 20 августа.
Развлекается...
Частный визит, за чей счет?
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А вы как думаете? Он давно бюджетом распоряжается как личным кошельком