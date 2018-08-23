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Российский лидер Владимир Путин заявил, что его поездка в Австрию на свадьбу министра иностранных дел страны Карин Кнайссль носила частный характер. При этом глава государства смог пообщаться с канцлером и главой МИД республики, передает "Интерфакс".

"Мы все люди взрослые и занимающие серьезное положение в обществе, но люди очень открытые и жизнерадостные", — сказал президент РФ на пресс-конференции в среду, 23 августа, еще раз поблагодарив молодоженов из Австрии за приглашение на свадьбу.

Президент отметил, что новоиспеченный супруг является "человеком не чужим — он бывший спортсмен, дзюдоист, а это всегда объединяет".

Путин добавил, что, несмотря на праздник, смог коротко поговорить и с главой МИД, и с канцлером Австрии о делах. При этом глава РФ подчеркнул, что визит носил частный характер.

Российский лидер отметил, что Австрия "играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и в выстраивании диалога между Россией и ЕС".

В качестве сюрприза Путин привез на свадьбу фольклорный ансамбль казаков. В числе приглашенных на свадьбу числились австрийский канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Добавим, что после свадьбы, в тот же день, Путин направился в Берлин на переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.