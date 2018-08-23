"Смотрю на фото, вспоминаю нас": мошенники орудуют через мессенджеры

Фото: psm7.com

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp бьют тревогу и предупреждают друг друга о мошенниках, которые ищут своих жертв, вступая с ними в переписку.

В настоящее время юзеры мобильных устройств рассылают своим друзьям и родственникам сообщения следующего толка: "Напиши всем своим из списка, чтобы они не скачивали с ватсапа аудио под названием "разговор Путина и Кадырова". Это хакерская запись сразу взламывает мобильный банк, привязанный к твоему номеру телефона"

Также пользователи WhatsApp активно делятся данными о том, что на телефоны могут приходить, например, сообщения: "Смотрю на фото, вспоминаю нас". Утверждается, что такое сообщение сопровождается ссылкой, которую не следует открывать, особенно если к мобильному номеру привязана банковская карта.

В отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что в целом в России в данный момент действительно регистрируются случаи, когда мошенники обманывают граждан посредством мессенджеров.

В то же время в правоохранительном ведомстве добавили, что в Алтайском крае в данном случае эта проблема не стоит столь остро и пока что нельзя говорить о каком-либо всплеске мошенничеств в регионе посредством мессенджеров.