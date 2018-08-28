Вторник, 28 Август, 09:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,4
€ 78,23
468461
17°
Обь
139см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

В Барнауле строят первый жилой комплекс с "двором для людей"

, ИА "Амител"
В огороженном пешеходном дворе построят отдельно стоящий паркинг, на крыше которого будет спортивная площадка

"Двор для людей" в жилом комплексе "Новый квартал" — это передовые решения организации пространства, ранее не применявшиеся в Барнауле.

"Новый квартал" расположен между улицами Крупской и Молодёжной. На этом участке сейчас происходит активная реновация — частный сектор превращается в комфортную территорию в центре Барнаула. Сформирована социальная и транспортная инфраструктура, в пешей доступности расположены детский сад и школа.

"Двор для людей" — главная идея организации "Нового квартала". Концепция подразумевает под собой, что двор не должен быть оживлённой проезжей частью. Жители должны иметь возможность выйти и отдохнуть рядом со своим домом", — рассказывает Артём Коренев, генеральный директор застройщика — компании "Мой дом".

Для стоянки машин предусмотрен отдельно стоящий многоэтажный паркинг, а также гостевые места по внешнему периметру квартала. На крыше паркинга расположится спортивная площадка — таким образом, шум не будет беспокоить жильцов.

В ночное время освещение площадок и пешеходных дорожек будет обеспечивать сеть парковых светильников, а безопасность — видеокамеры, расположенные на зданиях. Территория двора огорожена.

— Когда выбираешь дом для жилья, нужно обращать внимание на то, что находится вокруг него, — говорит Артём Коренев. — Например, если парковка находится внутри двора, то он превращается в проезжую часть, где ездят как местные, так и другие. Значит, детям там играть небезопасно, как и взрослым передвигаться с колясками, на велосипедах и так далее.

Ещё один важный фактор — доступ во двор посторонних, людей, выгуливающих собак, и других. В "Новый квартал" зайти может только тот, у кого есть ключ или кого пустят по домофону.

"Двор должен быть грамотно организован, — продолжает Артём Коренев. — Если там есть пространство только для маленьких детей, то там будут только они. Если же предусмотрены развлечения для детей разных возрастов, места для отдыха взрослых, то выходить туда гулять будут все они. Тогда и сам двор будет дружнее, сплоченнее".

В "Новом квартале" двор организован именно так. Для дошколят — песочницы, качели и другие аттракционы. Для школьников — городки посложнее, скалодромы, спортивные пространства. Подростки смогут проводить время на баскетбольных и футбольных полях. Мини-парк, беседки, скамейки — для взрослых.

Почему же таких дворов в Барнауле практически нет, объясняет Артём Коренев: Причина в том, что жители сами не требуют от застройщиков создания комфортной городской среды. Но "Новый квартал" начнёт прививать людям хороший вкус и требовательность к пространствам.

Узнать о проекте больше или записаться на экскурсию можно по номеру отдела продаж: 8 (3852)533-991
Адрес:
город Барнаул, пр. Ленина, 39, оф. 716 Застройщик ООО "Мой Дом". Проектная декларация на сайте барнаулдом.рф

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.08.2018 08:16
- гость -

На крыше паркинга расположится спортивная площадка — таким образом, шум не будет беспокоить жильцов.

Какая связь? - Если на крыше - тихо, на земле - шумно?

0  0
28.08.2018 08:45
- гость -

Зачастую квартира в ипотеку, автомобиль в кредит, и осилить ещё и паркинг жильцы не могут. А какова будет цена машино-места застройщик скромно умолчал. Боюсь что покупатели квартир будут потом искать бесплатную парковку в окрестностях.

0  0
28.08.2018 09:01
- гость -

В Барнауле строят первый жилой комплекс с "двором для людей"

А как же Две эпохи от Строительной перспективы?

0  0
28.08.2018 09:02
42

Какая связь? - Если на крыше - тихо, на земле - шумно?

Связь в словах "отдельно стоящий", прочитайте внимательно статью.

"Новый квартал" начнёт прививать людям хороший вкус и требовательность к пространствам.

Я давно говорил, что людей надо приучать к хорошему, как котенка к лотку.

0  0
28.08.2018 09:03
- гость -

Вот именно , двор для людей в жильцы рядом стоящих домов будут страдать

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:15
Экс-подполковник из США рассказал, почему Америка теряет мировое господство 0
09:08
Загоревшийся автомобиль в Новоалтайске тушили семь человек 0
09:00
Работники "Росводоканал Барнаул" участвуют в конкурсе "Мастер-2018" 0
08:58
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram 0
08:45
Барнаульцев призывают помочь собрать в школу детей из малоимущих семей 3
08:42
Российским студентам присвоят военное звание без призыва в армию 0
08:21
Более 4 млрд рублей хотят выделить власти на развитие туризма в РФ 1
08:17
Где приобрести электротехническую продукцию по выгодным ценам? 0
08:06
В Барнауле строят первый жилой комплекс с "двором для людей" 5
07:50
Охраняемую квартиру с витражной лоджией продают в Барнауле за 8,5 млн руб. 0
07:34
Проектирование будущего: кто и как в Барнауле применяет BIM-технологии 0
07:27
Спецкомиссия возьмет на себя отстающий по ЖКХ алтайский муниципалитет 0
07:19
Проблемному ЖК "Демидов Парк" сменили подрядчика за полгода до сдачи 4
07:03
Как стоматологи лечат головную боль и потерю слуха 0
06:48
Уникальность, персонализация и видео: о трендах в digital-маркетинге 0
06:32
Краб обжарил меня, или Крайне забавное "русское" меню во вьетнамском кафе 2
06:17
Тепло и дождливо: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 августа 0
06:01
Пустыня, вампиры и инопланетяне: Барнаул и Сибирь глазами Голливуда 2
05:03
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве 3
04:07
"Мегафон" вернул безлимитный доступ в интернет 0
03:08
МВД рассказало об отсутствии лимита выплат для информаторов 1
02:04
Владимир Путин прибыл в Новосибирск 0
01:09
Минздрав предлагает потратить 3 миллиарда рублей на пропаганду ЗОЖ 0
00:19
В проекте "Кортеж" Путина появится новая модель 2
23:59
Боярский подтвердил участие в съемках продолжения "Гардемаринов" 1
23:41
Защитные меры от санкций на госдолг разработали в РФ 0
23:23
Основатель Pink Floyd попал в базу данных сайта "Миротворец" 0
22:58
В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу 0
22:39
В Сети высмеяли наряд главы МИД Украины во время выступления в Донбассе 0
22:21
В Сети появился трейлер третьего сезона сериала "Настоящий детектив" 0
21:57
Суд отклонил первый иск о взыскании убытков из-за блокировки Telegram 0
21:41
Bloomberg рассказал о трех новых моделях iPhone 0
21:21
В Барнауле возбудили дело о смерти мужчины после отказа в госпитализации 2
20:56
В Оренбурге для школьников купили дневники с напутствием арестованного мэра 0
20:41
В "Нафтогазе" подсчитали убытки в случае отказа РФ от транзита газа 0
20:23
Названа стоимость самого дорогого авиабилета из России 0
19:48
Путин провел выходные в Туве в компании Шойгу и Бортникова 0
19:21
В ЕГЭ по русскому языку в 2019 году добавят новое задание 0
19:08
Коротко о главном: второй иностранный, "вертолетные" вырубки и Белобородов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 августа
19:06
Оптимист и добряк: театральные образы актера Анатолия Киркова в фотографиях 0
18:48
ЦБ и ФАС посоветовали банкам не указывать в рекламе госучастие 0
18:35
Акинфеев и Смолов не вошли в состав сборной РФ на матчи Лиги наций 1
18:18
Путин пообещал горняку помочь с расселением родных из аварийного жилья 2
17:50
Минобороны опровергло сообщение о российском авиаударе в Афганистане 0
17:46
Гигантского кальмара выбросило на пляж в Новой Зеландии 0
17:34
Экс-командующий ВМС Украины заявил, что РФ "провоцирует бунты" 0
17:21
Трассу под Барнаулом перекроют на четыре с половиной часа из-за военных 0
17:12
В Барнауле ищут очевидцев ДТП с участием машины и троих пешеходов 1
17:01
Ресторан "Ясная поляна" открыли в барнаульском туркластере 4
16:57
Не транзит: московские блогеры назвали главную ошибку туристов в Барнауле 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.