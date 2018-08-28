"Двор для людей" в жилом комплексе "Новый квартал" — это передовые решения организации пространства, ранее не применявшиеся в Барнауле.

"Новый квартал" расположен между улицами Крупской и Молодёжной. На этом участке сейчас происходит активная реновация — частный сектор превращается в комфортную территорию в центре Барнаула. Сформирована социальная и транспортная инфраструктура, в пешей доступности расположены детский сад и школа.

"Двор для людей" — главная идея организации "Нового квартала". Концепция подразумевает под собой, что двор не должен быть оживлённой проезжей частью. Жители должны иметь возможность выйти и отдохнуть рядом со своим домом", — рассказывает Артём Коренев, генеральный директор застройщика — компании "Мой дом".

Для стоянки машин предусмотрен отдельно стоящий многоэтажный паркинг, а также гостевые места по внешнему периметру квартала. На крыше паркинга расположится спортивная площадка — таким образом, шум не будет беспокоить жильцов.

В ночное время освещение площадок и пешеходных дорожек будет обеспечивать сеть парковых светильников, а безопасность — видеокамеры, расположенные на зданиях. Территория двора огорожена.

— Когда выбираешь дом для жилья, нужно обращать внимание на то, что находится вокруг него, — говорит Артём Коренев. — Например, если парковка находится внутри двора, то он превращается в проезжую часть, где ездят как местные, так и другие. Значит, детям там играть небезопасно, как и взрослым передвигаться с колясками, на велосипедах и так далее.

Ещё один важный фактор — доступ во двор посторонних, людей, выгуливающих собак, и других. В "Новый квартал" зайти может только тот, у кого есть ключ или кого пустят по домофону.

"Двор должен быть грамотно организован, — продолжает Артём Коренев. — Если там есть пространство только для маленьких детей, то там будут только они. Если же предусмотрены развлечения для детей разных возрастов, места для отдыха взрослых, то выходить туда гулять будут все они. Тогда и сам двор будет дружнее, сплоченнее".

В "Новом квартале" двор организован именно так. Для дошколят — песочницы, качели и другие аттракционы. Для школьников — городки посложнее, скалодромы, спортивные пространства. Подростки смогут проводить время на баскетбольных и футбольных полях. Мини-парк, беседки, скамейки — для взрослых.

Почему же таких дворов в Барнауле практически нет, объясняет Артём Коренев: Причина в том, что жители сами не требуют от застройщиков создания комфортной городской среды. Но "Новый квартал" начнёт прививать людям хороший вкус и требовательность к пространствам.

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