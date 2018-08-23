Четверг, 23 Август, 13:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,62
€ 78,2
444889
21°
Обь
152см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Тарифы на первой платной парковке в Барнауле уменьшат в три раза с сентября

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Сейчас документы находятся на согласовании в городской прокуратуре

Фото: Amic.ru

Новые тарифы на первой платной парковке в Барнауле на Привокзальной площади будут действовать ориентировочно с сентября 2018 года. Ожидается, что суточный абонемент на стоянку личного автомобиля подешевеет в три раза.

"С сентября будут введены новые тарифы для платной парковки. Суточный абонемент будет снижен практически втрое. Кроме того, будут введены разные тарифные планы для ночного и дневного времени. Сейчас этот район застраивается, и могу сказать, что спрос на парковку будет большой", — сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев в эфире радиостанции "Комсомольская Правда" в Барнауле.

По информации Amic.ru, решение об изменении тарифов было принято еще в июле. Сейчас документы находятся на согласовании в прокуратуре, которая должна дать разрешение владельцу парковки МБУ "Автодорстрой" на снижение стоимости предоставляемых услуг.

Первая платная парковка в городе заработала осенью 2017 года. Её оборудовали шлагбаумами, терминалами оплаты для наличного и безналичного расчета, въездными и выездными стойками, рассчитанными как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт, светофором, табло, указывающим на наличие свободных мест, а также камерами видеонаблюдения.

Вместимость парковки – 150 машин. Площадь составляет 15 тысяч 872 квадратных метра. Первые 20 минут для всех пользователей будут бесплатными. Полностью от оплаты будут освобождены инвалиды, для автомобилей которых выделят 15 мест. Парковка работает в круглосуточном режиме.

Стоимость часа составляет 50 рублей, суток – 150 рублей. Также предусмотрены месячные абонементы, цена которых составит 2970 рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

23.08.2018 11:50
Ируся

жадность фраера сгубила таки.Выхлопа нет.

0  0
23.08.2018 11:55
- гость -

идиоты, сделайте бесплатными хотя бы 30 минут.

0  0
23.08.2018 12:03
- гость -

не поможет, я из принципа туда не встану даже за 10 копеек. Делайте обратно бесплатной

1  0
23.08.2018 12:22
- гость -

Поддерживаю! Из принципа, даже за 1 руб не буду заезжать. За что платить? За территорию обнесенную забором? Пусть ваш охранник там сидит, и доит своего хозяина на зп. А машины туда ставить не нужно.

0  0
23.08.2018 12:30
- гость -

Прогноз сбывается, желаю и дальше хапать гемору с этой парковкой, пока ее снова бесплатной не сделают. Тож из принципа не ставлю и не буду ставить пока хоть копейку взымать будут.

0  0
23.08.2018 12:33
Vanadiy2014

Тарифы надо сделать выше раз в 10, но время бесплатной стоянки увеличить до 40 минут.

0  0
23.08.2018 12:44
- гость -

на фото наверное все же другая парковка. та, что возле автовокзала

0  0
23.08.2018 12:50
- гость -

Хе-хе...

0  0
23.08.2018 13:02
Андрей

надо сделать как в Новосибирском аэропорту, не стоянку платной, а проезд. И вообще необходимо наводить с автомобилями порядок в городе, привыкли все где работают там авто и оставляют, а "у них там, все по другому". Покупают месячный абонемент на парковке рядом с работай и там ставят в рабочее время свое авто.

1  0
23.08.2018 13:26
- гость -

Сейчас этот район застраивается, и могу сказать, что спрос на парковку будет большой", — сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев


Антошка, иди копать картошку.
Вас на руководящие должности из списков заведения на Луговой набирают? Какой идиот будет платить за то, что его машина ночует на улице без охраны?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
13:24
Китай ввел ответные пошлины в 25% на товары из США 0
13:11
Барнаульцы жалуются на затапливаемую "зебру" на отремонтированной дороге 0
13:02
Есть рамки: Томенко высказался об экстремистских уголовных делах в Барнауле 6
12:50
Трамп рассказал о своей единственной ошибке на выборах 2016 года 0
12:34
Разозлила, прося денег: СК сообщил подробности убийства женщины в Барнауле 1
12:23
Стала известна "начинка" самого дешевого iPhone из новой линейки 0
12:12
Жара под +30 градусов вернется в Алтайский край на этой неделе 0
12:01
Тело мужчины обнаружили в барнаульской сауне 0
11:47
Тарифы на первой платной парковке в Барнауле уменьшат в три раза с сентября 10
11:33
"Смотрю на фото, вспоминаю нас": мошенники орудуют через мессенджеры 1
11:22
Путин рассказал о поездке на свадьбу в Австрию 5
11:20
Как получить боксерские перчатки с автографом Николая Валуева 0
11:13
Барнаульцы поклонились иконе Божией Матери "Умягчение злых сердец" 1
11:04
Центробанк РФ увеличил закупки золота до максимума с начала года 4
10:52
Всплеск "пьяных" ДТП в Алтайском крае: ГИБДД бьет тревогу 14
10:41
ХК "Алтай" начнет сезон в Красноярске из-за проблем с двумя аренами 0
10:33
Российский альпинист погиб от удара молнии на Эльбрусе 0
10:23
Где и когда в Барнауле женщин бесплатно проверят на рак груди 0
10:14
Кадыров: команда о нападении на полицейских поступила из-за рубежа 3
10:03
Риск роста цен на бензин в России назвали минимальным 2
09:51
В НАТО заявили, что не угрожают России 4
09:41
В помощь первокурснику: в барнаульском "политехе" пройдет школа тьюторов 5
09:38
Трассу под Барнаулом перекроют на четыре часа из-за военных 3
09:30
Барнаульская строительная компания признана "Лидером отрасли" 1
09:28
В Раде заявили, что военный парад в Киеве вызовет "землетрясение в Кремле" 26
09:17
Юный мотоциклист врезался в микроавтобус "Почты России" в Горном Алтае 1
09:12
В США опубликовали видео сброса ядерной бомбы истребителем F-15 2
08:57
Создатели "Теории большого взрыва" сообщили о закрытии сериала 2
08:41
Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию Курской битвы 1
08:23
СМИ: операторы решили переложить затраты по "закону Яровой" на Google 2
08:17
Где в Барнауле купить нижнее белье и купальники со скидкой до 50% 0
08:06
Пробная перепись населения – 2018: когда её проведут и как принять участие 0
07:50
Алтайским муниципалитетам будут по-новому давать дотации 0
07:34
Многодетная семья осталась "на улице": болезнь, долги, безысходность 95
07:22
Квартиру с элементами из мрамора и дуба продают в Барнауле за 12,5 млн руб. 2
07:15
Идем голосовать: выборы губернатора Алтайского края в новом проекте Amic.ru
Регион в ожидании нового губернатора
07:03
Огненная дуга: фотохроника Курской битвы 6
06:48
Новый тренд: ссузы и колледжи стали популярны у выпускников Алтайского края 7
06:32
Зато не как у всех: подборка сумасшедшего дизайна интерьеров 2
06:23
Центр Барнаула избавили от непрогнивших деревьев ради комфортной среды 31
06:14
Дожди и грозы не покинут Алтайский край 23 августа 0
06:10
"Динамо" впервые в истории вышло в 1/16 финала Кубка России по футболу 5
06:01
Это была личная трагедия: Иван Нифонтов о карьере и дальнейших планах 2
05:06
Ученые выяснили, почему у яиц есть тупой и острый конец 2
04:05
Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июле до 6 млн человек 1
03:05
Названы наставники нового сезона шоу "Голос" на Первом канале 2
02:08
Глава МИД Украины заявил, что страна находится в состоянии войны с Россией 1
01:13
СМИ: Credit Suisse заморозил активы РФ на $5 млрд из-за санкций 2
00:23
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров года 0
23:51
Танк заглох в центре Киева 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.