Фото: Amic.ru

Новые тарифы на первой платной парковке в Барнауле на Привокзальной площади будут действовать ориентировочно с сентября 2018 года. Ожидается, что суточный абонемент на стоянку личного автомобиля подешевеет в три раза.

"С сентября будут введены новые тарифы для платной парковки. Суточный абонемент будет снижен практически втрое. Кроме того, будут введены разные тарифные планы для ночного и дневного времени. Сейчас этот район застраивается, и могу сказать, что спрос на парковку будет большой", — сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев в эфире радиостанции "Комсомольская Правда" в Барнауле.

По информации Amic.ru, решение об изменении тарифов было принято еще в июле. Сейчас документы находятся на согласовании в прокуратуре, которая должна дать разрешение владельцу парковки МБУ "Автодорстрой" на снижение стоимости предоставляемых услуг.

Первая платная парковка в городе заработала осенью 2017 года. Её оборудовали шлагбаумами, терминалами оплаты для наличного и безналичного расчета, въездными и выездными стойками, рассчитанными как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт, светофором, табло, указывающим на наличие свободных мест, а также камерами видеонаблюдения.

Вместимость парковки – 150 машин. Площадь составляет 15 тысяч 872 квадратных метра. Первые 20 минут для всех пользователей будут бесплатными. Полностью от оплаты будут освобождены инвалиды, для автомобилей которых выделят 15 мест. Парковка работает в круглосуточном режиме.

Стоимость часа составляет 50 рублей, суток – 150 рублей. Также предусмотрены месячные абонементы, цена которых составит 2970 рублей.