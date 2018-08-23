Фото: Amic.ru
Новые тарифы на первой платной парковке в Барнауле на Привокзальной площади будут действовать ориентировочно с сентября 2018 года. Ожидается, что суточный абонемент на стоянку личного автомобиля подешевеет в три раза.
"С сентября будут введены новые тарифы для платной парковки. Суточный абонемент будет снижен практически втрое. Кроме того, будут введены разные тарифные планы для ночного и дневного времени. Сейчас этот район застраивается, и могу сказать, что спрос на парковку будет большой", — сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев в эфире радиостанции "Комсомольская Правда" в Барнауле.
По информации Amic.ru, решение об изменении тарифов было принято еще в июле. Сейчас документы находятся на согласовании в прокуратуре, которая должна дать разрешение владельцу парковки МБУ "Автодорстрой" на снижение стоимости предоставляемых услуг.
Первая платная парковка в городе заработала осенью 2017 года. Её оборудовали шлагбаумами, терминалами оплаты для наличного и безналичного расчета, въездными и выездными стойками, рассчитанными как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт, светофором, табло, указывающим на наличие свободных мест, а также камерами видеонаблюдения.
Вместимость парковки – 150 машин. Площадь составляет 15 тысяч 872 квадратных метра. Первые 20 минут для всех пользователей будут бесплатными. Полностью от оплаты будут освобождены инвалиды, для автомобилей которых выделят 15 мест. Парковка работает в круглосуточном режиме.
Стоимость часа составляет 50 рублей, суток – 150 рублей. Также предусмотрены месячные абонементы, цена которых составит 2970 рублей.
Комментарии
жадность фраера сгубила таки.Выхлопа нет.
идиоты, сделайте бесплатными хотя бы 30 минут.
не поможет, я из принципа туда не встану даже за 10 копеек. Делайте обратно бесплатной
Поддерживаю! Из принципа, даже за 1 руб не буду заезжать. За что платить? За территорию обнесенную забором? Пусть ваш охранник там сидит, и доит своего хозяина на зп. А машины туда ставить не нужно.
Прогноз сбывается, желаю и дальше хапать гемору с этой парковкой, пока ее снова бесплатной не сделают. Тож из принципа не ставлю и не буду ставить пока хоть копейку взымать будут.
Тарифы надо сделать выше раз в 10, но время бесплатной стоянки увеличить до 40 минут.
на фото наверное все же другая парковка. та, что возле автовокзала
Хе-хе...
надо сделать как в Новосибирском аэропорту, не стоянку платной, а проезд. И вообще необходимо наводить с автомобилями порядок в городе, привыкли все где работают там авто и оставляют, а "у них там, все по другому". Покупают месячный абонемент на парковке рядом с работай и там ставят в рабочее время свое авто.
Сейчас этот район застраивается, и могу сказать, что спрос на парковку будет большой", — сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев
Антошка, иди копать картошку.
Вас на руководящие должности из списков заведения на Луговой набирают? Какой идиот будет платить за то, что его машина ночует на улице без охраны?