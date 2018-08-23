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Жара под +30 градусов вернется в Алтайский край уже на этой неделе, следует из прогноза, опубликованного региональным Гидрометцентром.

По информации синоптиков, осадки сойдут на нет в пятницу, 24 августа. Дневные температуры в крае составят +22...+27 градусов.

Ветер будет западный, 4-9 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Еще теплее станет в субботу, 25 августа. В регионе будет преимущественно без осадков, дневные температуры составят +25...+30 градусов, местами в западных районах будет прохладнее — от +19 градусов до +24 градусов.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.