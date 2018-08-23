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Тело мужчины было найдено в одной из саун в Барнауле, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что трагический инцидент случился в заведении на улице Юрина. Тело было найдено работниками сауны.

Также указывается, что накануне вечером мужчина жаловался на боль в груди, но от вызова скорой помощи отказался.

Портал Amic.ru обратился за комментариями в региональное управление Следственного комитета. В правоохранительном ведомстве подтвердили данную информацию.

В данный момент по факту смерти мужчины организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства ЧП. На месте трагедии работает следователь.