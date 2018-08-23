От уличной до вечерней моды: модные тренды – 2018

Как часто приходится сталкиваться с вопросом: "Что же сегодня надеть?" Каждый день. И каждый день хочется выглядеть по-особенному. Справиться с этой непростой задачей помогут стильные новинки сезона осень-зима – 2018.

Новый сезон предлагает нам полупрозрачные ткани, многослойность и вернувшийся в моду стиль ретро. Ведь известно, что все новое — хорошо забытое старое. В этом позволяют убедиться и представленные многими известными брендами основные цветовые направления этого сезона. Здесь и палитра ярких осенних оттенков, и успокаивающие пастельные тона, и любимые принты вроде клетки и леопардового рисунка. Скучать этой зимой не дадут и трендовые в этом году яркие цвета — розовая фуксия и ультрафиолет.

Еще модные тенденции грядущего сезона предлагают добавить в вечерние образы воланы, оборки и рюши, платья с американской проймой, на бретельках и высоким вырезом на юбке.

А вот в деловом стиле остромодными предстоящей зимой будут брючные костюмы в нарочито грубом, мужском стиле. Это означает, что дамский брючный костюм сезона 2018 должен иметь строгий силуэт и слегка укороченные брюки свободного кроя со стрелкой.

Чтобы быстро подготовить свой гардероб к новому сезону, не нужно обходить сотни тысяч магазинов, можно просто заглянуть в ТРЦ "Пионер" на второй этаж. Здесь открылось два новых отдела женской одежды — Fashion Look и "Натали".

Стильную одежду в трендовых тонах на каждый день можно найти в отделе Fashion Look. Ведь уличная мода приобретает все больше популярности в последние годы. Это и неудивительно – она отлично вписывается в городской стиль и сочетает в себе яркие детали. В "магазине красивой одежды" девушки-консультанты помогут подобрать лучшие образы для повседневной жизни в стиле спорт-шик и кэжуал. А регулярные акции магазина оставят приятное послевкусие от шопинга.

Ну а если грядет важное событие или деловая встреча - не обойтись без стильной одежды, подчеркивающей статус. В отделе "Натали" огромный выбор элегантных костюмов и шикарных вечерних платьев для мероприятий любого уровня.

Важно помнить, чтобы выглядеть блестяще, блестеть должно что-то одно: либо платье, либо украшения.

И в заключение совет: "Наша одежда говорит о нас больше, чем мы думаем. Всегда тщательно подбирай свой новый образ".

Раскрасить осень и зиму яркими красками вместе с торговым центром "Пионер" — это легко и просто.

ТРЦ "Пионер"

город Барнаул,

проспект Ленина, 102в

www.pionermall.ru

https://vk.com/pioneer_mall

https://www.instagram.com/pioneermall_brn/