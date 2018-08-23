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Смартфон от Apple, который станет самым дешевым в линейке 2018 года, получит процессор A10, выпущенный в 2016 году, а также дисплей с поддержкой цветового пространства DCI-P3, которое охватывает большую часть спектра цветов естественного происхождения. Об этом пишет "Российская газета".

Уточняется, что о характеристиках "бюджетного iPhone" сообщил в своем блоге бразильский iOS-разработчик Гильерме Рэмбо, обнаруживший в среде разработки Xcode упоминание гаджета под названием iPhone 9.7 (или iPhone xx).

Разработчик предположил, что начинка нового дешевого смартфона будет похожа на iPhone 7. Дизайн, как он полагает, новинка позаимствует у iPhone X.

Добавим, что анонс новых iPhone и других устройств Apple состоится в сентябре.