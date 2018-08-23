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Подробности убийства женщины, совершенного в Барнауле на Бульваре 9 января, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Напомним, тело 60-летней женщины было найдено 22 августа. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, которым оказался 31-летний местный житель.

Известно, что год назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления.

Согласно версии следствия, в ночное время мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения.

"К нему подошла пожилая женщина без определенного места жительства и попросила дать денег на спиртное. Несмотря на отказ, потерпевшая продолжила свои просьбы, чем разозлила мужчину. Он достал нож и нанес ей в область грудной клетки не менее четырех ударов, от которых потерпевшая скончалась на месте", — указывают в СКР.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.