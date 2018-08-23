Фото: Вера Петрова/vk.com/barneos22

Жительница Барнаула Вера Петрова рассказала в социальных сетях о проблеме, с которой столкнулись пешеходы после ремонта улицы Цеховой — один из переходов после дождя постоянно затапливает.

"Машины теперь едут быстро по ровной дороге. А вот у нас, пешеходов, поводов для радости не прибавилось. После дождя невозможно выйти на пешеходный переход возле 130-го садика. Мешает огромная лужа. Приходится или правила нарушать, чтобы перейти в сухом месте, или прыгать, что не под силу пожилым людям", — отмечает горожанка.

Свою заметку, опубликованную в сообществе Barnaul 22, она сопровождает фотографиями. По словам жительницы Барнаула, вода на пешеходном переходе не уходит в ливневку, хотя люк для стока имеется.

"Вторая лужа неподалеку, тоже возле детского сада. Утром брызги из-под колес летят на всех, в том числе и на нас, спешащих на работу людей", — сетует горожанка.