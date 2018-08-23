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Американский лидер Дональд Трамп полагает, что единственным его проступком в прошлом была победа на выборах в 2016 году, которую, как ожидалось, одержит демократ Хиллари Клинтон.

"Единственной вещью, которую я сделал не так, была победа на выборах, которую, как ожидалось, одержат Хиллари Клинтон и демократы", — написал глава Белого дома, отметив, что проблемой демократов стало то, что "они забыли провести избирательную кампанию во множестве штатов".

Сообщение президента США появилось на фоне бурного обсуждения якобы совершенных им правонарушений во время предвыборной кампании. Данные спекуляции обострились после того, как в начале текущей недели экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным по восьми пунктам обвинения из 18, а экс-адвокат республиканца Майкл Коэн пошел в суде на сделку со следствием, заявив, что Трамп в 2016 году поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы из денег предвыборной кампании за молчание об интимных связях. Коэн также пообещал дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование якобы вмешательства России в выборы.