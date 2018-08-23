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Есть рамки: Томенко высказался об экстремистских уголовных делах в Барнауле

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Врио главы региона Виктор Томенко назвал закон сложным, но и призвал не пытаться проверять его границы

Фото: Екатерина Смолихина

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко впервые прокомментировал уголовные дела об экстремизме, которые заведены в Барнауле против нескольких молодых людей. Сдержанно, но с понятным акцентом он высказался по этой теме на "Инфоруме союза журналистов России", который проходит в столице региона в четверг, 23 августа.

"Я воспитан и живу в понимании, что возбуждение уголовного дела — это ещё не приговор. Оно для того и заводится, чтобы разобраться, никого же в СИЗО не посадили. Им (обвиняемым — прим.ред.) должны задать уточняющие вопросы, провести экспертизу (…). Сверхъестественных действий нет, идет спокойное разбирательство", — сказал он.

Виктор Томенко подчеркнул, что закон об экстремизме есть и правоохранительные органы обязаны заботиться о его исполнении.

"Да, он (закон об экстремизме — прим.ред.) сложный в трактовке. Возможно, закон написан не очень хорошо, да, иногда есть примеры, что границы закона рождаются тяжело и сложно. Но если подходить к краю черты и пробовать его на прочность, то может ударить током. Есть рамки, и не надо доходить до этих рамок", — сказал Томенко.

Напомним, сейчас в Барнауле расследуется четыре уголовных дела. Здесь и статья об экстремизме, и оскорбление чувств верующих. На всю страну прогремело дело 23-летней Марии Мотузной, обвиняемой по двум статьям за репосты мемов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.08.2018 13:16
- гость -

Правильно сказал Виктор Петрович, за рамки заходить не нужно, потом ведь еще хуже будет.

0  0
23.08.2018 13:17
Анатолий

Прежде всего нужно воспитанием детей заниматься, тогда никаких уголовных дел и арестов не будет.

0  0
23.08.2018 13:19
Андрей

Их же не посадили в тюрьму, не нужно сейчас тут панику наводить.

0  0
23.08.2018 13:20
Алина

Нужно головой думать, прежде чем что то делать.

0  0
23.08.2018 13:20
- гость -

23.08.2018 13:17
Анатолий
+1000000000000!

0  0
23.08.2018 13:21
13:20

Вот и боты начинают подключаться, уже можете быть свободны.

0  0
23.08.2018 13:27
- гость -

Надо же сколько ботов понабежало.
По факту перевести можно так:
1) Я воспитан и привык что уголовные дела заводятся направо и налево с целью запугать, отжать, наехать - а вовсе не для того чтобы посадить реальных преступников.
2) Что наша Госдума (читай ВВП) скажет то и делайте холопы. И не дай вам бог перейти черту!

0  0
23.08.2018 13:27
- гость -

Еще один плюс Томенко к выборам - идет от Единой России, за повышение пенсионного возраста, а теперича выступает в защиту фабрикантов уголовного дела...

0  0
23.08.2018 13:28
13:24

Ты выйди на улицу и посмотри, что он сделал. Работы в крае много и она сложная. За один день ты не решишь проблему всего региона.

0  0
23.08.2018 13:33
Грантштейн

Голосовать за Томенко не буду ни в каком случае.
Но не могу не согласиться с постулатом, что есть рамки, и нет смысла их переступать.

0  0
23.08.2018 13:41
- гость -

Отливает в граните паренек - вначале гутарит о неопределенности границ этого закона, а затем о рамках которых нет...

0  0
23.08.2018 13:42
- гость -


23.08.2018 13:28
13:24
Особенно когда такая задача вообще не стоит. Задача у них совсем другая - грабить.

0  0
23.08.2018 13:56
- гость -

23.08.2018 13:28
13:24

Напишите, какие именно дела были сделаны?

0  0
23.08.2018 14:06
гость

т.е. воспользоваться юридической безграмотностью и под давлением выбить признание в т.ч. и псих экспертизами и прочим ЭТО НОРМА??? Следователь если он настоящий , прежде всего собирает доказательную базу и думает где их взять - а здесь речь идет о давлении на всех участников уголовного дела и ЭТО НЕДОПУСТИМО - не доказал нефиг давить и вызывать на допросы по 10 часов держать в комитете и т.д. и т.п. вот это беспредел - осудить пусть даже условно ничего не доказав и проработав, срубил палку и типа люди не будут знать что это за следователь такой , и как он понятых использовал?

0  0
23.08.2018 14:10
гость

Число оправдательных приговоров сократилось в 2017 году до 0,2%.

0  0
23.08.2018 14:13
Дима

Хватит рекламировать Томенку, люди 9 сентября придут на избирательные участки и будут голосовать ПРОТИВ него.

0  0
23.08.2018 14:17
Гость

"...идет спокойное разбирательство", — сказал он.

Прямо 37-м годом пахнуло:
- Но он невиновен! ... Произошла чудовищная ошибка!
- Ничего, в органах разберутся...

0  0
23.08.2018 14:25
Грантштейн

23.08.2018 14:06
гость
Знаете что мне ваш пост напомнил: как воровать - так здоровье как у космонавта, а как отвечать - так сразу инвалид со справкой)
Как мемчики бездумно постить, так "герой интернетов", а как отвечать, так "я просто юридически безграмотен".
А вы попробуйте вначале думать, а потом делать. Это очень пригодится в жизни.

0  0
23.08.2018 14:30
- гость -

Я воспитан и живу в понимании, что возбуждение уголовного дела — это ещё не приговор

ну-ну, в российской традиции уголовные дела не имеющие перспектив в суде не заводятся...

0  0
23.08.2018 14:31
месный

23.08.2018 14:25
Грантштейн

мемчики и делать это очень разные вещи. Как и воровать и писать об этом - разницу чуете?

0  0
23.08.2018 14:32
Дима

Воры боятся лишиться власти, поэтому будут открыввться уголовные дела по всякой ахинее.

0  0
23.08.2018 14:33
Грантштейн

23.08.2018 14:31
месный
УК РФ читайте, и будете осведомлены, что разрешено в стране, а что нет.
Не надо режим "дурака" включать.

0  0
23.08.2018 14:34
- гость -

23.08.2018 14:06
гость

Следователь если он настоящий , прежде всего собирает доказательную базу и думает где их взять -

да вы батенька рассуждаете как Вышинский А.Я. ))

0  0
23.08.2018 14:35
технарь

Правильно сказал!

0  0
23.08.2018 14:40
- гость -

Отсталый человек. Нынче дело возбуждают, чтобы осудить а не разобраться.

0  0
23.08.2018 14:44
месный

23.08.2018 14:33
Грантштейн


УК я читал и Конституцию тоже, советую вам её прочитать. А дурака включают те кто дела фабрикует на ровном месте по своей инициативе или сверху по разнарядке по поводу которого на самом деле и нет, или разваливают - пяьного мальчика помните.

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