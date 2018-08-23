Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко впервые прокомментировал уголовные дела об экстремизме, которые заведены в Барнауле против нескольких молодых людей. Сдержанно, но с понятным акцентом он высказался по этой теме на "Инфоруме союза журналистов России", который проходит в столице региона в четверг, 23 августа.
"Я воспитан и живу в понимании, что возбуждение уголовного дела — это ещё не приговор. Оно для того и заводится, чтобы разобраться, никого же в СИЗО не посадили. Им (обвиняемым — прим.ред.) должны задать уточняющие вопросы, провести экспертизу (…). Сверхъестественных действий нет, идет спокойное разбирательство", — сказал он.
Виктор Томенко подчеркнул, что закон об экстремизме есть и правоохранительные органы обязаны заботиться о его исполнении.
"Да, он (закон об экстремизме — прим.ред.) сложный в трактовке. Возможно, закон написан не очень хорошо, да, иногда есть примеры, что границы закона рождаются тяжело и сложно. Но если подходить к краю черты и пробовать его на прочность, то может ударить током. Есть рамки, и не надо доходить до этих рамок", — сказал Томенко.
Напомним, сейчас в Барнауле расследуется четыре уголовных дела. Здесь и статья об экстремизме, и оскорбление чувств верующих. На всю страну прогремело дело 23-летней Марии Мотузной, обвиняемой по двум статьям за репосты мемов.
Комментарии
Правильно сказал Виктор Петрович, за рамки заходить не нужно, потом ведь еще хуже будет.
Прежде всего нужно воспитанием детей заниматься, тогда никаких уголовных дел и арестов не будет.
Их же не посадили в тюрьму, не нужно сейчас тут панику наводить.
Нужно головой думать, прежде чем что то делать.
23.08.2018 13:17
Анатолий
+1000000000000!
Вот и боты начинают подключаться, уже можете быть свободны.
Надо же сколько ботов понабежало.
По факту перевести можно так:
1) Я воспитан и привык что уголовные дела заводятся направо и налево с целью запугать, отжать, наехать - а вовсе не для того чтобы посадить реальных преступников.
2) Что наша Госдума (читай ВВП) скажет то и делайте холопы. И не дай вам бог перейти черту!
Еще один плюс Томенко к выборам - идет от Единой России, за повышение пенсионного возраста, а теперича выступает в защиту фабрикантов уголовного дела...
Ты выйди на улицу и посмотри, что он сделал. Работы в крае много и она сложная. За один день ты не решишь проблему всего региона.
Голосовать за Томенко не буду ни в каком случае.
Но не могу не согласиться с постулатом, что есть рамки, и нет смысла их переступать.
Отливает в граните паренек - вначале гутарит о неопределенности границ этого закона, а затем о рамках которых нет...
23.08.2018 13:28
13:24
Особенно когда такая задача вообще не стоит. Задача у них совсем другая - грабить.
23.08.2018 13:28
13:24
Напишите, какие именно дела были сделаны?
т.е. воспользоваться юридической безграмотностью и под давлением выбить признание в т.ч. и псих экспертизами и прочим ЭТО НОРМА??? Следователь если он настоящий , прежде всего собирает доказательную базу и думает где их взять - а здесь речь идет о давлении на всех участников уголовного дела и ЭТО НЕДОПУСТИМО - не доказал нефиг давить и вызывать на допросы по 10 часов держать в комитете и т.д. и т.п. вот это беспредел - осудить пусть даже условно ничего не доказав и проработав, срубил палку и типа люди не будут знать что это за следователь такой , и как он понятых использовал?
Число оправдательных приговоров сократилось в 2017 году до 0,2%.
Хватит рекламировать Томенку, люди 9 сентября придут на избирательные участки и будут голосовать ПРОТИВ него.
"...идет спокойное разбирательство", — сказал он.
Прямо 37-м годом пахнуло:
- Но он невиновен! ... Произошла чудовищная ошибка!
- Ничего, в органах разберутся...
23.08.2018 14:06
гость
Знаете что мне ваш пост напомнил: как воровать - так здоровье как у космонавта, а как отвечать - так сразу инвалид со справкой)
Как мемчики бездумно постить, так "герой интернетов", а как отвечать, так "я просто юридически безграмотен".
А вы попробуйте вначале думать, а потом делать. Это очень пригодится в жизни.
Я воспитан и живу в понимании, что возбуждение уголовного дела — это ещё не приговор
ну-ну, в российской традиции уголовные дела не имеющие перспектив в суде не заводятся...
23.08.2018 14:25
Грантштейн
мемчики и делать это очень разные вещи. Как и воровать и писать об этом - разницу чуете?
Воры боятся лишиться власти, поэтому будут открыввться уголовные дела по всякой ахинее.
23.08.2018 14:31
месный
УК РФ читайте, и будете осведомлены, что разрешено в стране, а что нет.
Не надо режим "дурака" включать.
23.08.2018 14:06
гость
Следователь если он настоящий , прежде всего собирает доказательную базу и думает где их взять -
да вы батенька рассуждаете как Вышинский А.Я. ))
Правильно сказал!
Отсталый человек. Нынче дело возбуждают, чтобы осудить а не разобраться.
23.08.2018 14:33
Грантштейн
УК я читал и Конституцию тоже, советую вам её прочитать. А дурака включают те кто дела фабрикует на ровном месте по своей инициативе или сверху по разнарядке по поводу которого на самом деле и нет, или разваливают - пяьного мальчика помните.