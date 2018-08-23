Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко впервые прокомментировал уголовные дела об экстремизме, которые заведены в Барнауле против нескольких молодых людей. Сдержанно, но с понятным акцентом он высказался по этой теме на "Инфоруме союза журналистов России", который проходит в столице региона в четверг, 23 августа.

"Я воспитан и живу в понимании, что возбуждение уголовного дела — это ещё не приговор. Оно для того и заводится, чтобы разобраться, никого же в СИЗО не посадили. Им (обвиняемым — прим.ред.) должны задать уточняющие вопросы, провести экспертизу (…). Сверхъестественных действий нет, идет спокойное разбирательство", — сказал он.

Виктор Томенко подчеркнул, что закон об экстремизме есть и правоохранительные органы обязаны заботиться о его исполнении.

"Да, он (закон об экстремизме — прим.ред.) сложный в трактовке. Возможно, закон написан не очень хорошо, да, иногда есть примеры, что границы закона рождаются тяжело и сложно. Но если подходить к краю черты и пробовать его на прочность, то может ударить током. Есть рамки, и не надо доходить до этих рамок", — сказал Томенко.

Напомним, сейчас в Барнауле расследуется четыре уголовных дела. Здесь и статья об экстремизме, и оскорбление чувств верующих. На всю страну прогремело дело 23-летней Марии Мотузной, обвиняемой по двум статьям за репосты мемов.