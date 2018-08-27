"Ты опять в телефоне (планшете, компьютере — варианты разнообразны)", — часто говорим мы своим подрастающим детям, пытаясь ограничить их контакт с "потусторонним" миром. Дети и родители во все времена испытывали проблемы в общении, имея разные ценностные ориентиры как представители разных поколений. А сколько романов написано по этому поводу! Проблема отцов и детей, конечно, не нова. Почему же мы так волнуемся сегодня за своих "цифровых" детей?

Ответ прост — родители остро ощущают, что дистанция между ними и детьми стала шире и глубже той, которая была между ними и их родителями.

"Увы, современные родители не пользуются таким авторитетом у своих детей, к которому они привыкли в семейных отношениях, и причина банальна – они просто не обладают уникальными для своих детей знаниями, умениями или навыками, не являются носителями эксклюзивной информации. Так стирается граница между детством и взрослостью, чему способствует и широкая информационная доступность, — говорит руководитель "Школы этико-эстетического воспитания" в Барнауле Татьяна Полещенкова. — Не обладая достаточным авторитетом, мы ничего не можем сделать с тем, что наши дети проводят так много времени в интернет-пространстве. Да и надо ли? Специалисты настаивают на том, что сегодня к этому надо относиться не как к угрозе, а как к специфике коммуникативной культуры подрастающего поколения. Коммуникативные технологии определяют тип культуры и менталитет людей. Сознание сильно зависит от устройства социума, а социум определяется тем, как люди в нем взаимодействуют".

При этом, как считают психологи, контроль за использованием гаджетов должен существовать, интернет-пространство таит в себе немало опасностей для ребенка и его еще неокрепшей психики. Этот контроль сродни тому, который осуществляли наши родители, не упускавшие из внимания круг нашего общения, интересовавшиеся, куда и зачем мы идем, во сколько вернемся, устанавливавшие при этом границы допустимого поведения.

"До определенного возраста ребенка не только можно, но и нужно ограничивать во взаимодействии с гаджетами, — продолжает Татьяна Полещенкова. — В любом возрасте необходимо обращать внимание на то, чтобы не сформировалась зависимость. Она очевидна, если ребенок все свое свободное время проводит в компьютере и проявляет акты агрессии, когда его лишают такой возможности. Нужно обратить внимание на круг интернет-общения и интернет-интересы своего ребенка, но делать это надо ненавязчиво, чтобы не спровоцировать обман и укрывательство".

Фото: cont.ws

Признавая особенности коммуникативной культуры наших детей, мы должны понимать, что для успешного будущего уже выросшему поколению Z необходимы будут навыки эффективной коммуникации. Проще говоря, их профессиональная и личная жизнь во многом будет определяться умением правильно выстраивать непосредственное общение с окружающим миром, от этого уйти они не смогут. И поскольку современные дети, в отличие от их родителей, больше времени проводят за компьютерами, чем в непосредственном общении со своими сверстниками во дворах, они в большей степени нуждаются в специальной передаче им инструментария для выстраивания эффективных коммуникаций и самопрезентации.

Дети с удовольствием воспринимают эту информацию от любого значимого взрослого, но очень важно, чтобы этот взрослый говорил правильные вещи. В этом смысле на помощь родителям приходят специальные детские и подростковые центры. Одним из таких центров в Барнауле является Автономная некоммерческая организация "Школа этико-эстетического воспитания", деятельность которой направлена на формирование и развитие у детей в возрасте от 7 до 11 лет и подростков от 12 лет навыков, необходимых для успешного будущего. В интересной форме специалисты самых разных направлений (психологи, филологи, стилисты, журналисты и т.д.) прививают навыки эффективного взаимодействия с окружающими, навыки самопрезентации, учат верно расставлять ориентиры, ставить перед собой цели и достигать их, а также многому другому.

До 3 сентября в "Школе этико-эстетического воспитания" открыт набор на программы:

"Школа красноречия";

"Школа эффективного общения";

"Школа успешности";

"Школа юных леди";

"Школа стиля";

"Школа фотографии";

"Школа тележурналистики";

"Школа каллиграфии";

"Комплексная программа этико-эстетического воспитания".

Подробнее о "Школе этико-эстетического воспитания", ее деятельности, специалистах и программах можно узнать по указанным контактам.

"Школа этико-эстетического воспитания":

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58б (ТЦ "Эдем")

тел. 8-906-196-35-74

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