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Китайское правительство в четверг, 23 августа, ввело ответные пошлины в 25% на импорт из США общей стоимостью 16 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Согласно сообщению комитета по пошлинам при Госсовете КНР о дополнительных сборах в отношении американских импортных товаров стоимостью 16 миллиардов долларов, пошлины Китая официально вступили в силу в 12:01 по местному времени.

Ранее китайское министерство коммерции выразило протест из-за введения Штатами второго пакета пошлин и заявило о планах Пекина пойти на необходимые ответные меры. В заявлении ведомства сказано, что КНР собирается инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО)

"США, не считаясь ни с кем, 23 августа на основании 301-й статьи [американского закона о торговле 1974 года] вводят пошлины в 25% на импортируемые китайские товары общей стоимостью $16 млрд, за что очевидно будут подозреваться в нарушении правил ВТО", — говорится в документе. "Китай заявляет в связи с этим решительный протест и будет вынужден пойти на необходимый ответный удар", — цитирует агентство сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что разбирательство в ВТО инициируется с целью защиты свободной торговли и многосторонней системы, а также для отстаивания законных прав и интересов Китая.

23 августа начинают действовать пошлины в размере 25% на ввозимые из КНР в Штаты товары, общая стоимость которых оценивается в 16 миллиардов долларов. В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, что в этот список войдут 279 наименований продукции из КНР.

Данные пошлины являются второй частью анонсированных Лайтхайзером 25%-ных пошлин на импортируемые из КНР товары на сумму 50 миллиардов долларов. Первую часть пошлин, под которые попали товары на 34 миллиарда, ввели 6 июля.