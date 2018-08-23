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Барнаул принимает масштабный медиафорум Союза журналистов России

, ИА "Амител"
На мероприятие зарегистрировались около 130 представителей СМИ Алтайского края

Фото: instagram.com

Барнаул в четверг, 23 августа, принимает медиафорум, организованный Союзом журналистов России.

В работе "Инфорума" принимают участие порядка 130 журналистов региональных и местных СМИ, а также блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы, руководители СМИ и представители региональной власти, включая временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Томенко.

Форум открылся сессией "Проектная журналистика. Роль муниципальных и региональных СМИ в развитии своих территорий".

В числе главных спикеров мероприятия значатся секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, эксперт портала "Моя округа" Иван Печищев, главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, шеф-редактор "360 ТВ" Александр Топорин, шеф-редактор сайта kp.ru Олеся Носова.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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