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Мошенник похитил деньги путем обмана у 44-летней жительницы Рубцовска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Стражи порядка выяснили, что женщине на сотовый позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Мошенник предложил по выгодной цене купить акции известного банка. Для выяснения цены злоумышленник уговорил рубцовчанку зайти в онлайн-кабинет. Женщина согласилась на предложение и, продолжая разговор, сообщила мошеннику номера банковских карт и приходящие в SMS-сообщениях пароли подтверждения. При этом она проигнорировала предупреждения на телефоне, написанные крупным шрифтом, "НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ пароль".

В итоге мошенник списал с нескольких счетов рубцовчанки 222 тысячи рублей.

В данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленник звонил с номера, зарегистрированного в Калужской области.