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В ближайших планах городских властей нет намерений открывать новые маршруты общественного транспорта, поскольку сеть и так слаженно работает, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев в эфире радиостанции "Комсомольская Правда" в Барнауле.

"В последний раз вводили новый маршрут несколько лет назад, когда вводили медицинский кластер в нагорной части. Проблема городского транспорта в том, что у нас есть субсидированные и несубсидированные маршруты. Первые получают поддержку из бюджета города и отменить мы их не можем. Это, прежде всего, садоводческие маршруты и отдаленные поселки. В убыток они работать не будут, если мы отменим субсидии. Затраты на топливо должны чем-то покрываться", — отметил Шеломенцев.

Кроме того, представитель мэрии краевой столицы объяснил, почему возникла проблема с автобусным маршрутом №24. Горожане вынуждены по полчаса ждать на остановках, хотя интервал на маршруте должен быть около 8 минут. Барнаульцы отмечают, что сбои начались после смены перевозчика в 2015 году, когда муниципальный контракт на обслуживание линии был заключен с новой организацией — ООО "Фрайбус-Транспорте".

"Что касается 24-го маршрута, то его называют "студенческим". В летний период времени количество пассажиров сокращается. К осени такие маршруты стабилизируются, пусть и не до плановой отметки. Желающих зайти на этот маршрут нет", — заключил Антон Шеломенцев.